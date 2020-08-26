Ünlülerin sır gibi sakladıkları güzellik bakımları

Kadınlar her zaman kendine bakmaya dikkat eder ve dış görünüşlerine özen gösterirler. Dış görünüş olarak en çok da ciltlerine dikkat eden kadınlar her zaman pürüzsüz bir görüntü isterler. Bu konuda çoğu kadın ünlülere hayran kalırlar. Ünlülerin cilt güzelliklerine dair tabi ki kendilerine özel yaptıkları şeylerde var.

Güzel bir yüz ve cilt için yapılması gereken en önemli şeylerden biri bakım. Cildin pürüzsüz ve güzel görünmesi için her zaman beslenmeye dikkat etmek ve cilde sürekli bakım yapmaktır. Bu bakımı asla hmal etmeyen ünlüler ise bu konuda her insanın hayallerine süsleyen ciltlere sahipler.

Serenay Sarıkaya’nın güzellik sırrı nedir?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya cildinin güzelliği ile her zaman dikkat çeken birisi olmuştur. O ise bunun bakımlarını ihmal etmemesinden kaynaklandığını söylüyor. 15 yaşından beri tonik ve peeling gibi yollarla cildini temizlediğini ve ayda bir bakıma gitmeyi ihmal etmediğini söyleyen Sarıkaya, aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de önem gösteriyor.

Fahriye Evcen’in güzellik sırrı nedir?

Fahriye Evcen cilt güzelliğinin mutluluktan geldiğini düşünüyor. Mutluluğun güzelliği arttırdığını düşünen Evcen, bir insan ne kadar çok gülerse cildinin de o kadar çok güzelleşeceğini ve mutluluğun bu konuda önemli bir faktör olduğunu söylüyor.

Bensu Soral’ın güzellik sırrı nedir?

Bensu Soral güzelliğini doğal yöntemlere borçlu olduğunu belirtiyor. Annesinden öğrendiği ballı, limonlu ve kahveli doğal kürlerle cildine bakım yaptığını belirten Soral, kürleri cildine uyguladıktan sonra her zaman nemlendirici kullandığını ve arada sırada da cild bakımına gittiğini söyledi.

Burçin Terzioğlu’nun güzellik sırrı nedir?

Güzeliğinin düzenli aralıklarla bakım yaptırmaktan geldiğini söyleyen Burçin Terzioğlu, sürekli peeling uyguladığını ve nemlendirici kullandığını belirtti.Haftada bir masaja gittiğini belirten ünlü oyuncu hamamında cilde çok yararı olduğunu düşünüyor.

Neslihan Atagül’ün güzellik sırrı nedir?

Neslihan Atagül sıklıkla meyve tükettiğini ve taze meyvelerin vücuda çok iyi geldiğini belirtti. Sürekli taze meyve tükettiğini belirten Atagül, ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadığını söyledi.

Özge Özpirinçci’nin güzellik sırrı nedir?

Özge Özpirinçci cilt bakımı için doğal yollardan faydalandığını söyledi. Annesinin kendi için eczanede hazırladığı kremleri ve kantaron yağını çok fazla kullandığını söyleyen Özpirinçci, soda limon ile hazırladığı buz küpleriyle yüzüne bakım yaptığını belirtti.

Özge Ulusoy’un güzellik sırrı nedir?

Özge Ulusoy cilt bakımını düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğini belirtti. Ayda bir cilt bakımına giden manken aynı zamanda oksijen ve kalojen işlemlerinide yaptırıyor.Her zaman makyajını silip öyle uyuduğunu belirten Ulusoy, tonik kullandığını ve nemlendiricisini yanında ayırmadığını söylüyor.

Tülin Şahin’in güzellik sırrı nedir?

Tülin Şahin hazır ürünlerden çok doğal ürünleri tercih ettiğini belirtirken, muz ve elma rendelerinden hazırladığı yüz maskeleriyle bakımını gerçekleştirdiğini belirtti. Balla hazırladığı maskelerin cilt bakımında çok önemli olduğunu düşünüyor.

Tuba Büyüküstün’ün güzellik sırrı nedir?

Tuba Büyüküstün ise genel olarak bakım yapmayı tercih etmediğini belirtti. Makyaj yapmaktan kaçındığını belirten ünlü oyuncu vücudunu vitamin kapsülleriyle beslediğini söyledi.

Pelin Karahan’ın güzellik sırrı nedir?

Güzelliğinin doğal ürünlerden kaynaklandığı belirten Pelin Karahan, sadece göz altı morluklarından şikayetçi olduğunu belirtti. Bu durum için ise göz altlarına dilim kivi ile bakım yaptığını söyleyen Karahan, bunun her yorgunluğa iyi geldiğini hem de morluğu geçirdiğini belirtti.

Çağla Şikel’in güzellik sırrı nedir?

Çağla Şikel düzenli olarak cildine yaptırdığı bakımlarla güzelliğini koruyor. Dermatolojik ürünleri sıklıkla kullandığını belirten ünlü isim, her sabah temizleme jeli ile suratını temizlediğini, c vitamini serumu aldığını, nemlendirici krem ve göz altı ve üstü kremlerini kullanmaya özen gösterdiğini söyledi. Spor ve beslenmenin güzellik konusunda çok önemli olduğunu belirten Şikel, ayda bir cilt bakımına gidiyor.

Nebahat Çehre’nin güzellik sırrı nedir?

Nebahat Çehre güzelliğin doğal yöntemlerle sağlanabileceğini düşünüyor. Yıllardır güzelliği ile dikkat çeken ünlü oyuncu, sürekli yüzünü temizlediğini, sigara ve hamur işlerinden uzak durduğunu, sağlıklı beslendiğini ve salata tarzı yemekleri çok tükettiğini söyledi. Bunların dışında ise insanın kendine olan sevgisinin güzelliğin en önemli noktalarından biri olduğunu da belirtiyor.