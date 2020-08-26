İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Ünlülerin sır gibi sakladıkları güzellik bakımları

Cilt güzelliği ve bakımı her zaman kadınlar için önemli bir konu olmuştur. Dış görünüş için çok önemli olan bu konuda ünlüler ise her zaman güzellikleri ile dikkat çekmektedirler. Her ünlünün kendine göre uygun gördüğü cilt bakım tarzı var. Bu tarzlar birçok insan tarafından merak ediliyor.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:27
Ünlülerin sır gibi sakladıkları güzellik bakımları
Takip Et:

Kadınlar her zaman kendine bakmaya dikkat eder ve dış görünüşlerine özen gösterirler. Dış görünüş olarak en çok da ciltlerine dikkat eden kadınlar her zaman pürüzsüz bir görüntü isterler. Bu konuda çoğu kadın ünlülere hayran kalırlar. Ünlülerin cilt güzelliklerine dair tabi ki kendilerine özel yaptıkları şeylerde var.

Güzel bir yüz ve cilt için yapılması gereken en önemli şeylerden biri bakım. Cildin pürüzsüz ve güzel görünmesi için her zaman beslenmeye dikkat etmek ve cilde sürekli bakım yapmaktır. Bu bakımı asla hmal etmeyen ünlüler ise bu konuda her insanın hayallerine süsleyen ciltlere sahipler.

Serenay Sarıkaya’nın güzellik sırrı nedir?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya cildinin güzelliği ile her zaman dikkat çeken birisi olmuştur. O ise bunun bakımlarını ihmal etmemesinden kaynaklandığını söylüyor. 15 yaşından beri tonik ve peeling gibi yollarla cildini temizlediğini ve ayda bir bakıma gitmeyi ihmal etmediğini söyleyen Sarıkaya, aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de önem gösteriyor.

Fahriye Evcen’in güzellik sırrı nedir?

Fahriye Evcen cilt güzelliğinin mutluluktan geldiğini düşünüyor. Mutluluğun güzelliği arttırdığını düşünen Evcen, bir insan ne kadar çok gülerse cildinin de o kadar çok güzelleşeceğini ve mutluluğun bu konuda önemli bir faktör olduğunu söylüyor.

Bensu Soral’ın güzellik sırrı nedir?

Bensu Soral güzelliğini doğal yöntemlere borçlu olduğunu belirtiyor. Annesinden öğrendiği ballı, limonlu ve kahveli doğal kürlerle cildine bakım yaptığını belirten Soral, kürleri cildine uyguladıktan sonra her zaman nemlendirici kullandığını ve arada sırada da cild bakımına gittiğini söyledi.

Burçin Terzioğlu’nun güzellik sırrı nedir?

Güzeliğinin düzenli aralıklarla bakım yaptırmaktan geldiğini söyleyen Burçin Terzioğlu, sürekli peeling uyguladığını ve nemlendirici kullandığını belirtti.Haftada bir masaja gittiğini belirten ünlü oyuncu hamamında cilde çok yararı olduğunu düşünüyor.

Neslihan Atagül’ün güzellik sırrı nedir?

Neslihan Atagül sıklıkla meyve tükettiğini ve taze meyvelerin vücuda çok iyi geldiğini belirtti. Sürekli taze meyve tükettiğini belirten Atagül, ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadığını söyledi.


Özge Özpirinçci’nin güzellik sırrı nedir?

Özge Özpirinçci cilt bakımı için doğal yollardan faydalandığını söyledi. Annesinin kendi için eczanede hazırladığı kremleri ve kantaron yağını çok fazla kullandığını söyleyen Özpirinçci, soda limon ile hazırladığı buz küpleriyle yüzüne bakım yaptığını belirtti.

Özge Ulusoy’un güzellik sırrı nedir?

Özge Ulusoy cilt bakımını düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğini belirtti. Ayda bir cilt bakımına giden manken aynı zamanda oksijen ve kalojen işlemlerinide yaptırıyor.Her zaman makyajını silip öyle uyuduğunu belirten Ulusoy, tonik kullandığını ve nemlendiricisini yanında ayırmadığını söylüyor.

Tülin Şahin’in güzellik sırrı nedir?

Tülin Şahin hazır ürünlerden çok doğal ürünleri tercih ettiğini belirtirken, muz ve elma rendelerinden hazırladığı yüz maskeleriyle bakımını gerçekleştirdiğini belirtti. Balla hazırladığı maskelerin cilt bakımında çok önemli olduğunu düşünüyor.

Tuba Büyüküstün’ün güzellik sırrı nedir?

Tuba Büyüküstün ise genel olarak bakım yapmayı tercih etmediğini belirtti. Makyaj yapmaktan kaçındığını belirten ünlü oyuncu vücudunu vitamin kapsülleriyle beslediğini söyledi.

Pelin Karahan’ın güzellik sırrı nedir?

Güzelliğinin doğal ürünlerden kaynaklandığı belirten Pelin Karahan, sadece göz altı morluklarından şikayetçi olduğunu belirtti. Bu durum için ise göz altlarına dilim kivi ile bakım yaptığını söyleyen Karahan, bunun her yorgunluğa iyi geldiğini hem de morluğu geçirdiğini belirtti.

Çağla Şikel’in güzellik sırrı nedir?

Çağla Şikel düzenli olarak cildine yaptırdığı bakımlarla güzelliğini koruyor. Dermatolojik ürünleri sıklıkla kullandığını belirten ünlü isim, her sabah temizleme jeli ile suratını temizlediğini, c vitamini serumu aldığını, nemlendirici krem ve göz altı ve üstü kremlerini kullanmaya özen gösterdiğini söyledi. Spor ve beslenmenin güzellik konusunda çok önemli olduğunu belirten Şikel, ayda bir cilt bakımına gidiyor.

Nebahat Çehre’nin güzellik sırrı nedir?

Nebahat Çehre güzelliğin doğal yöntemlerle sağlanabileceğini düşünüyor. Yıllardır güzelliği ile dikkat çeken ünlü oyuncu, sürekli yüzünü temizlediğini, sigara ve hamur işlerinden uzak durduğunu, sağlıklı beslendiğini ve salata tarzı yemekleri çok tükettiğini söyledi. Bunların dışında ise insanın kendine olan sevgisinin güzelliğin en önemli noktalarından biri olduğunu da belirtiyor.



Son Güncelleme: 26.08.2020 20:27
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu
Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
A101 marketler 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Popüler Haberler

Ünlülerin sır gibi sakladıkları güzellik bakımları
Mucize Doktor Ferda kimdir? Seda Bakan hakkında bilgiler
Akbank 50.000 TL Gelir Belgesiz Kredi
Baş dönmesi neden olur, sebepleri ve belirtileri nelerdir?
TESA Vakfı bursu için başvuru şartları nelerdir? TESA Vakfı burs başvurusu
Vodafone Self Servis ile bedava intenet kampanyası
Trafik cezası erken ödeme indirimi nedir, ne kadardır?
Emeklilikten sonra tekrar çalışanların hakları nelerdir?
İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri nedir? İstanbul Sözleşmesi neden tartışılıyor?
Yunus market iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Yeni Facebook kuralı Fotoğraflar izinsiz kullanılabilecek iddiası doğru mu, kural yürürlüğe girecek konusu nedir?
Sevmek Zamanı filmi kime aittir? Sevmek Zamanı yönetmeni ve film kadrosu
Güzel sanatlar liselerine kayıtlar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Kanalların yayın akışları 30 Kasım Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Araç pert kaydı ne demektir? Araba pert kayıtlı anlamı nedir?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 26 Ağustos 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Silah ruhsatı alma ve yenileme için gerekli belgeler nelerdir?
Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Tüketici Hakem Heyeti e-Devlet başvuruları nasıl yapılır? Tüketici Hakem Heyeti başvuru kanalları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.