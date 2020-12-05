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Ünlüler tarafından bile aranıyor! Fiyatı 100 bin tl

Üzerine titrediği klasik otomobili 'Murat 124'ü 100 bin liradan satışa sundu.

05 Aralık 2020 Cumartesi 14:50
Ünlüler tarafından bile aranıyor! Fiyatı 100 bin tl
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Amasya'da yaşamakta olan  bir otomobil elektrik ustası olan ve sanayi sitesinde küçük bir dükkanı işleten  Bahattin Şahin, yıllardır gözü gibi baktığı üstüne titrediği 1975 model  olan klasik aracı ‘Murat 124’ otomobilini 100 bin liradan satışa sundu.

Murat Çelik Şahin, yıllardır olan klasik otomobil tutkusuyla bilinen ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın da kendisine telefon açtırıp aracı hakkında  bilgi edindiğini söylediği otomobilini tüm yaz kullandıktan sonra kış aylarında kapatıp tamirhanesine çekiyor.

 Amasya’da Küçük Sanayi Sitesi'nde dükkanı olan oto elektrik ustası Bahattin Şahin, anahtarsız çalıştırma, merkezi kilit, otomatik cam, geri görüş ve çeşitli sistemlerle donattığı otomobilinin tüm parçalarını tek tek elden geçirerek bu günlere getirmiş.

Yaklaşık 20 yıldır kullandığı otomobile fiyatı kadar masraf ettiğini ve artık otomobilinin daha güzel bir yerde Cem Yılmaz’ın gelip aracını görmesini istediğini belirtti.



Son Güncelleme: 05.12.2020 14:50
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Anahtar Kelimeler:
Klasik OtomobilAmasya
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