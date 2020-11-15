Ünlü şarkıcı İrem Derici koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgın hastalığı sanat camiasında yayılmaya hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak koronavirüs hastalığına yakanalan sanatçıların arasına Şener Şen'den sonra ünlü şarkıcı İrem Derici'de katıldı.

33 yaşındaki İrem Derici korona virüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Derici'ye koku ve tad duyusunu kaybettiği gerekçesiyle yapılan korona virüs testi pozitik çıktı. Ünlü şarkıcı sonuçtan sonra kendi evinde karantinaya girdi.

Sevenleri ile hastalığıa yakalandığı haberini sosyal medya üzerinden paylaşan İrem Derici'ye bir kişi tarafından geçmiş olsun mesajları yağdı.

Öte yandan evde karantinada olan Derici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.