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Ünlü şarkıcı İrem Derici koronavirüse yakalandı

33 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici'ye yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcı evinde karantinaya alındı.

15 Kasım 2020 Pazar 20:11
Ünlü şarkıcı İrem Derici koronavirüse yakalandı
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Koronavirüs salgın hastalığı sanat camiasında yayılmaya hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak koronavirüs hastalığına yakanalan sanatçıların arasına Şener Şen'den sonra ünlü şarkıcı İrem Derici'de katıldı.

33 yaşındaki İrem Derici korona virüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Derici'ye koku ve tad duyusunu kaybettiği gerekçesiyle yapılan korona virüs testi pozitik çıktı. Ünlü şarkıcı sonuçtan sonra kendi evinde karantinaya girdi.


Sevenleri ile hastalığıa yakalandığı haberini sosyal medya üzerinden paylaşan İrem Derici'ye bir kişi tarafından geçmiş olsun mesajları yağdı.

Öte yandan evde karantinada olan Derici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 15.11.2020 20:11
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Anahtar Kelimeler:
Irem DericiKoronavirüs
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