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Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı

Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 23:03
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı
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Koronavirüs salgını ülkemizde etkisini arttırarak sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni single çalışmasını yayınlayan Altay’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şarkıcı, test sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

‘’Evimde izole oldum’’


Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

‘’Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsızlık sebebiyle yapılan Covid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma pozitif olarak bildirilmiştir. Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım’’ dedi.



Son Güncelleme: 21.10.2020 23:03
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Anahtar Kelimeler:
AltayKORONA
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