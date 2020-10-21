Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgını ülkemizde etkisini arttırarak sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni single çalışmasını yayınlayan Altay’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şarkıcı, test sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

‘’Evimde izole oldum’’

Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

‘’Dün öğlen saatlerinde hissettiğim rahatsızlık sebebiyle yapılan Covid-19 testimin sonucu gece geç saatlerde tarafıma pozitif olarak bildirilmiştir. Değerli doktorlarımızın talimatları doğrultusunda kendi evimde izole olmuş durumdayım’’ dedi.