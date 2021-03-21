Asıl adı Atina Miloharakti olan ünlü sanatçı Ayla Karaca, Kovid-19'a yenik düştü. Bir dönem TV ekranlarında yayınlanan 'Yabancı Damat' dizisinde Eleni karakteri ile tanıdığımız ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

87 yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm haberi ise yazar ve aynı zamanda ses sanatçısı olan Onur Akay tarafından duyuruldu. Uzun bir süredir İzmir'de bir bakım evinde kalan Ayla Karaca'nın cenazesinin yarın (22 Mart 2021)saat 12:00'da Uzunçayır'da bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı'nda ailesinin yanına defnedileceği bildirildi.

AYLA KARACA KİMDİR?

İstanbul'un Kurtuluş ilçesinde 1933 yılında dünyaya gelen Ayla Karaca, ilk oyunculuk deneyimini 1944 yılında Ses Tiyatrosu'nda sunulan Kapan adlı piyes ile yaşadı. Orada seslendirdiği Rumca bir şarkı ile tanınan Ayla Karaca, daha sonra Muammer Karaca grubuna dahil oldu ve burada esas kadroda yer aldı. Anadolu tunesine çıktıklarında arkadaşları tarafından Ayla ismini aldı ve onun ardından Muammer Karaca'dan da soyadını tamamladı. Herkes onu artık Ayla Karaca olarak bilirken hep bu isimle sahne aldı. Çok sayıda tiyatro oyununa çıka ünlü sanatçı bir çok film ve televizyon dizilerinde de rol aldı.