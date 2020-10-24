Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı

Çin'de ortaya çıkan ve mart ayında ülkemizde görülmeye başlayan salgın hastalık aradan geçen 7 aylık zamana rağmen yayılmaya devam ediyor.

Sanat dünyasından siyasete bir çok kişide tespit edilen koronavirüs vakaları her geçen gün ekranlarda boy gösteren kişilerde tespit ediliyor.

Son olarak gelen haberlere göre ünlü oyuncu'de salgın hastalığa yakalandı.

Koronavirüs semptonları gösteren ünlü oyuncuya hastanede yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Hastalığa yakalanan Yenenler'in şu an için sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenilirken ,ünlü oyuncunun tedavisine evinde devam edildiği ve kendini karantinaya aldığı duyuruldu.