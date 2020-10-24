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Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı

Küresel çapta yaşanan koronavirüs vakaları ülkemizde de her geçen gün artıyor. Sanat dünyasında da bir çok kişide tespit edilen koronavirüs hastalığına son olarak ünlü oyuncu Eser Yenenler'de yakalandı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 20:11
Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
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Çin'de ortaya çıkan ve mart ayında ülkemizde görülmeye başlayan salgın hastalık aradan geçen 7 aylık zamana rağmen yayılmaya devam ediyor.

Sanat dünyasından siyasete bir çok kişide tespit edilen koronavirüs vakaları her geçen gün ekranlarda boy gösteren kişilerde tespit ediliyor.


Son olarak gelen haberlere göre ünlü oyuncu  Eser Yenenler'de salgın hastalığa yakalandı.

Koronavirüs semptonları gösteren ünlü oyuncuya hastanede yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Hastalığa yakalanan Yenenler'in şu an için sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenilirken ,ünlü oyuncunun tedavisine evinde devam edildiği ve kendini karantinaya aldığı duyuruldu.



Son Güncelleme: 24.10.2020 20:11
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Anahtar Kelimeler:
Eser YenenlerKoronavirüs
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