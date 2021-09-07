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Ünlü oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

Hayat Bilgisi, Yasak Elma, Çiçek Taksi ve daha nice önemli yapımda yer alan ünlü oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti. İşte İncilay Şahin hakkında merak edilenler…

07 Eylül 2021 Salı 13:37
Ünlü oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
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Hayat Bilgisi, Çiçek Taksi, Yasak Elma gibi önemli yapımlarda yer alan usta oyuncu İncilay Şahin 60 yaşında hayatını kaybetti. Sevilen oyuncunun ölümü hayranlarını ve sanat dünyasını oldukça üzdü. Kurucusu olduğu Oyuncular Sendikası’nın resmi Twitter hesabından Şahin ile ilgili duygusal bir mesaj yayınlandı.

İncilay Şahin Kimdir?

İncilay Şahin, 29 Ocak 1961 tarihinde Kayseri’de hayata gözlerini açtı. MSM Aktör Stüdyo’da eğitimini alan usta oyuncu tiyatro, sinema ve dizi alanlarında adından sıklıkla söz ettirmeyi başardı. 1995 yılında yer aldığı Çiçek Taksi dizisiyle dikkatleri üzerine çeken İncilay Şahin, sonrasında bir çok önemli yapımda yer aldı. 7 Ağustos 2021 tarihinde ise hayata gözlerini yumdu. İşte tecrübeli oyuncunun yer aldığı yapımlar:

Yasak Elma : Dizi (Döne, 2019-2020)

Gülümse Yeter : Dizi (Neriman Hanım, 2016)

Yaz’ın Öyküsü : Dizi (Saniye, 2015)

Yasak : Film (2014)

Bana Artık Hicran De : Dizi (Şadiye, 2014)

Yamak Ahmet : Dizi (Dadı, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları : Dizi (Sevim, 2011)

Kız Annesi : (Remziye, 2011)

Canım Babam : Dizi (Leopar Leyla, 2011)

Adını Feriha Koydum : Dizi (Hala, 2011-2012)

Adım Bayram Bayram : Dizi (Elmas Abla, 2011)

Nakş-ı Dil Sultan : Dizi (Beki, 2010)

İstanbul’da Aşık Oldum : Dizi (Fatma, 2009)

Sakarya Fırat : Dizi (2010)

Papatyam : Dizi (Tarotçu Kadın, 2010)

Hicran Yarası : Dizi (Safiye Anne, 2009)

Aşk Yakar : Film (2008)

Aman Annem Görmesin : Dizi (Cevriye, 2008)

Yersiz Yurtsuz : Dizi (2007)

Elveda Derken : Dizi (Şahika, 2007)

Doktorlar : Dizi (2007)

Şifre : Dizi (2005)

Çil Horoz : Film (2005)

Sevda Tepesi : Dizi (Pembe, 2005)

Kapıları Açmak : Dizi (2005)

Erkek Tarafı : Dizi (2005)

Affet Beni : Dizi (Kamil’in Ablası, 2005)

AB’nin Yolları Taştan : Film (2005)

Gizli Dünyalar : Film (2004)

Hayat Bilgisi : Dizi (2003)

Büyümüş de Küçülmüş : Dizi (Bölüm Oyuncusu, 2003)

Kuzenlerim : Dizi (2002-2004)

Çiçek Taksi : Dizi (1995)

Kanlı Postal : Sinema Filmi(Rahime Öğretmen, 2015)

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde : Sinema Filmi (Fidan, 2009)

120 : Sinema Filmi (Şadiye, 2007)

Beyza’nın Kadınları : Sinema Filmi (2005)

Rol Aldığı Tv Filmleri:

Yalnız Efe : TV Filmi (Köseoğlu Karısı, 2006)

Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar : TV Filmi (Ali’nin Annesi, 2004)

Düşenin Dostu : TV Filmi (2004)

Ünlü oyuncu İncilay Şahin'in neden hayatını kaybettiği sorusu bir çok kişinin gündeminde yer alıyor. Hayatını kaybettiği hastanedeki doktorlardan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ailesinin ilerleyen günlerde kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapması bekleniyor.


Son Güncelleme: 07.09.2021 13:37
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Anahtar Kelimeler:
Çiçek TaksiOyuncular Sendikasıİncilay Şahin
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