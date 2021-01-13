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Ünlü müzisyen İsmail Soyberk hayata gözlerini yumdu

80’li ve 90’lı yılların ünlü ismi İsmail Soyberk yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki müzisyen, kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:36
Ünlü müzisyen İsmail Soyberk hayata gözlerini yumdu
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Müzik dünyasının önemli isimlerinden olan İsmail Soyberk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 67 yaşındaki İsmail Soyberk, 80’li ve 90’lı yıllarda adından sıkça söz ettiriyordu. Ülkemizin en iyi bas gitaristlerinden biri olan Soyberk, binlerce albümde stüdyo bascılığı yapmıştı. İsmail Soyberk’in ölümünün ardından müzik dünyasından pek çok isim, taziye mesajları yayınladı.

 

İsmail Soyberk kimdir?

1954 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen İsmail Soyberk, 1977 senesinde müzik hayatına giriş yaptı. Üniversite eğitiminin Kocaeli Üniversitesi’nde alan Soyberk, Elektrik Mühendisliği’ni bitirdi. 1982 senesinden itibaren stüdyo müzisyenliğine başlayan Soyberk, Sezen Aksu, Joan Baez, Erkan Oğur gibi birçok isme bas gitaristlik yaptı ve bu isimlerle dünya tunelerine katıldı. İsmail Soyberk, ortaokul arkadaşı İlhan Sami Özulu ile birlikte Grup Evrim adlı bir müzik grubu kurdu ve bu grupta hem bas gitaristlik yaptı hem de şarkı söyledi. 2000’li yıllarla birlikte piyasadan çekilen Soyberk, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:50
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Anahtar Kelimeler:
Ismail SoyberkMüzikMüzisyen
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