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Ünlü dizilerde çalışan genç çocuk bıçakla öldürülerek ormanlı alanda yakılmaya çalışırken bulundu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen olayda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları 25 yaşındaki genci ilk önce evde bıçaklayarak öldüren, daha sonra cesedi yok etmek amacıyla ormanda yakarak yok etmeye çalışan 3 zanlı ekiplerin operasyonu ile yakalandılar. Ünlü dizilerde asistan olarak çalışan gençten geriye ise yanmış cansız bedeni kaldı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 18:15
Ünlü dizilerde çalışan genç çocuk bıçakla öldürülerek ormanlı alanda yakılmaya çalışırken bulundu.
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Bursa Kestel İlçesi ünlü dizilerde set asistanı olarak çalışan 25 yaşındaki Serkan Topal gece arkadaşlarının evine konuşmak maksadıyla giderek burada birlikte alkol aldılar. Alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşları ile tartışmaya 25 yaşındaki Serkan Topal, 25 yaşındaki M.D. tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın gerçekleşmesinin ardından M.D. ile birlikte evde bulunan 18 yaşındaki kuzeni Z.N. cesedi ilk önce streç filme sararak evde sakladı. Bu arada cesetten nasıl kurtulacaklarını düşünen zanlılar harekete geçtiler.

Öğle saatlerinde renkli minibüsle giden zanlılar, ölen Serkan Topal'ı kazma kürek ile açtıkları ormanlık alanda bir çukur kazarak gömmek istediler. Ancak başaramayınca bir lastikçiden aldıkları eski bir lastikle yakarak yok etmeye çalıştı.

ORMANLIK ALANDA YAKILMAYA ÇALIŞILDI

Ormanda çıkan yangını gören ve uzaklaşan bir minibüsü gören görgü tanıkları ormanın yanma ihtimaline karşı olayı itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine birçok ekip intikal ederken karşılaşılan manzara korkunçtu.

OLAYI SU ŞİSESİ AYDINLATTI

Yanmakta olan ceset ile karşılaşan ekipler hemen olay yerinde delil araması yaptılar. Olay yerinde bulunan su şişesinden yola çıkan jandarma dedektifleri, bulunan su markasının az olmasından dolayı satılan marketlerden en son bu sudan kimlerin aldığı tespit edildi.

Zanlıların minibüs plakasının mobeseden bulunması kazma kürek almalarından yola çıkılarak zanlılara ulaşıldı.

YANAN CESET İNCELENDİ

Ekipler vücudunun büyük bölümü yanan, sırt ve boyun kısmında çok sayıda bıçak darbesi bulunan Serkan Topal'ın katil zanlısı olarak ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

İfadelerin alınmasında M.D. isimli kişi cinayeti işlediğini itiraf etti. Olayda kullanılan aracın bulunması ile suç aleti olan bıçağa ulaşıldı.

Sorgusu tamamlanan üç şüpheli jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildiler.



Son Güncelleme: 30.11.2020 18:15
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Anahtar Kelimeler:
BursaDizi AsistaniCanice Katledildi
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