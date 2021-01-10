Üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüyle ilgili kan donduran iddia

Dün Denizli'de yaşanan olayda, Pamukkale ilçesinde üniversite öğrenci 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulunmuştu.
Diğer yandan dün yapılan otopsi sonucunda 22 yaşındaki Aleyna'nın kendi evinde boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Genç kızın evine girip çıktığı tespit edilen ve geçmişte bir ara Yurtkölesi ile ilişkisi olduğu ileri sürelen kişinin genç kıza evlilik teklif ettiği, genç kızın bunu kabul etmemesine sinirlenerek Aleyna Yurtkölesi'ni boğarak öldürdüğü iddia edildi.
Şüpheli kişi sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edildi.
Son Güncelleme: 10.01.2021 13:44