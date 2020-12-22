Üniversite yerleşkesine kampa giden gençler ceset buldu

Kan donduran olay bugün Konya Selçuk Üniversitesi yerleşkesinde yaşandı.

İki genç üniversite öğrencisi bugün Selçuk Üniversitesi yerleşkesi sınırları içinde bulunan ormanlık alana kamp kurmak için gitti.Bölgede bir süre dolaşan gençler ceset görünce durumu hemen polise ihbar etti.

55 - 60 YAŞLARINDA ERKEK CESEDİ

İhbarı değerlendiren ekipler bölgeye acil olarak ulaştı ve yapılan incelemede cesedin , 55-60 yaşları arasında erkeğe ait olduğu belirlendi.

Üniversite öğrencileri tarafından bulunan ceset ekipleri incelemesi sonunda otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yapılacak otopsi sonrasında hayatını kaybeden kişinin ölümünün sebebi netlik kazanacak.