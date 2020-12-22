Üniversite yerleşkesine kampa giden gençler ceset buldu

Kan donduran olay bugün Konya Selçuk Üniversitesi yerleşkesinde yaşandı.
İki genç üniversite öğrencisi bugün Selçuk Üniversitesi yerleşkesi sınırları içinde bulunan ormanlık alana kamp kurmak için gitti.Bölgede bir süre dolaşan gençler ceset görünce durumu hemen polise ihbar etti.
55 - 60 YAŞLARINDA ERKEK CESEDİ
Üniversite öğrencileri tarafından bulunan ceset ekipleri incelemesi sonunda otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Yapılacak otopsi sonrasında hayatını kaybeden kişinin ölümünün sebebi netlik kazanacak.
Son Güncelleme: 22.12.2020 16:53