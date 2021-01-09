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Üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin şüpheli ölümü

Denizli Pamukkale'de yaşayan ve üniversitede eğitim gören Aleyna Yurtkölesi yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Yurtkölesi'nin cinayete kurban gidip gitmediği yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:37
Üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin şüpheli ölümü
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Şüpheli ölüm olayı Denizli Pamukkale ilçesinde yaşandı.

Pamukkale'de yaşayan ve üniversitede eğitim gören 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nden uzun süre haber alınmamasından şüphelenen yakınları genç kızın yalnız yaşadığı eve gitti. Kapının kilitli olduğunu gören yakınları, kilidi kırarak içeri girdiklerinde talihsiz kızın hareketsiz şekilde yatağında yattığını gördü.

Durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar ettiler ve ekipler hemen genç kızın yalnız yaşadığı apart daireye geldi.

Yapılan ilk incelemede öğrenci Aleyna Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri evi güvenlik çemberine alıp olay yeri inceleme yapıldıktan sonra genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelerken, genç kızın cinayete kurban gitme ihtimali üzerinden duruyor.

Üniversite öğrencisinin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.



Son Güncelleme: 09.01.2021 16:37
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DenizliAleyna Yurtkölesi
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