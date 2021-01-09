Üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin şüpheli ölümü

Şüpheli ölüm olayı Denizli Pamukkale ilçesinde yaşandı.
Pamukkale'de yaşayan ve üniversitede eğitim gören 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nden uzun süre haber alınmamasından şüphelenen yakınları genç kızın yalnız yaşadığı eve gitti. Kapının kilitli olduğunu gören yakınları, kilidi kırarak içeri girdiklerinde talihsiz kızın hareketsiz şekilde yatağında yattığını gördü.
Durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar ettiler ve ekipler hemen genç kızın yalnız yaşadığı apart daireye geldi.
CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelerken, genç kızın cinayete kurban gitme ihtimali üzerinden duruyor.
Üniversite öğrencisinin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.