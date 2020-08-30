Üniversite öğrencileri kiralık ev ararken nelere dikkat etmeli? Üniversite öğrencilerine ev kiralamada 10 taktik

Üniversite öğrencileri sınavda ter dökerken şimdilerde kiralık ev bulma stresi yaşanmaya başladı. Kira fiyatları yükselirken artış da durmuyor. Okulların açılacağı tarih yaklaşmaya başladıkça ekstra artışlar da yaşanmaya başladı.

Yurtlar sınırlı

Üniversiteler 1 Ekim tarihi sonrasında eğitime başlama hazırlığı yaparken bir olumsuzluk olmaması halinde Mart ayı itibariyle ailelerin yanına giden öğrenciler yeniden okulların olduğu şehirlere dönüş yapacaklar.

781 binden daha fazla öğrenci üniversiteli olurken, ailesinden farklı şehirlere giden kişilerin en büyük problemi barınma olmaktadır.

Talep belirleyici oluyor

Yurt ortamından ev ortamına geçen kişiler kiralıklara yönelmektedir. Okula dönüş döneminde üniversiteler İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir’deki illerde evlere talep yüksek olmaktadır. Öğrenciler için değil, ev yenileyecek ailelere ve yeni evlenecek çiftler için de geçerli olmaktadır.

1)Bütçenizi planlayın

Ev kiralama sürecindeki en belirleyici unsur bütçe olmaktadır. Evinizi kiralarken her yıl kira tutarının artış göstereceğini göz önünde bulundurmanız; ilk ay depozitosu, komisyon, fatura bedelleri, nakliye masrafı gibi faktörlere dikkat etmeniz gerekmektedir.

2)Depozito

Depozito tutarı 2 – 3 kira bedeli olarak belirlenmektedir. Ev sahipleriyle pazarlıkla tutarı tek kiraya düşürmeye çalışabilirsiniz. Depozitoyu bankada ortak vadeli mevduat hesabına yatırma seçeneğini konuşarak paranızın değer kaybetmesini önleyebilirsiniz.

3)Aidat

4)Sahibinden

İstanbul’da büyükşehirde sitelerde oturmanın maliyetleri kira maliyetlerini aratmamaktadır. Olayı yalnızca çıplak kira bedeli olmak suretiyle özellikle de aidat ücretlerini sormalısınız.

Emlakçılar en çok bir aylık kira bedeli ile KDV tutarında komisyon alınabilmektedir. 2000 TL’lik evde 2360 TL gibi rakam söz konusu olmaktadır. Söz konusu rakam üzerinden pazarlık yapabilirsiniz.

5)Lokasyon

Bütçe kadar bir diğer en önemli konu lokasyondur. Kiralayacağınız evin evinize, okulunuza veya işyerinize yakın olması önem taşıyor. Hem yaşam kaliteniz hem de ulaşım maliyetiniz için lokasyonun gündelik rutinlerinize yakın olması gerekir.

6)Evin konumu

Kuzey ve batı cepheler kış aylarında daha soğuk olacağından tutacağınızın evin güneş almasına ve güney cephesine bakmasına özen göstermenizde fayda var.

7)Adres değişikliği

Aile hekimi, devlet okulu veya oy vereceğiniz bölgenin belirlenmesinde ikametgah esas alınmaktadır. Bu nedenle ikametgah değişikliklerinin mutlaka bildirilmesi gerekir.

8)Eşyalı evler

Kiralayacağınız dairenin eşyalı ev altenatiflerine mutlaka bakın. Eşya fiyatları ikinci elcilerden alınsa dahi bütçenizi zorlayabileceğinden eşyalı evlere bakabilirsiniz.

9)Tadilat

Kiralayacağınız evin ilerleyen günlerde tadilat masrafları çıkarıp çıkarmayacağını inceleyin. Parke, banyo ve su tesisatını kontrol edin ve mali problemlerin iş yükü çıkarabileceğini asla unutmayın.

10)Sözleşme

Kira sözleşmesinde zammın ne zaman yapılacağı ve hangi oranda yansıyacağı belirtilmelidir. Kimlik bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurmalı ve kiralayacağınız evin bilgilerinin doğru olduğunu tetkik edin.