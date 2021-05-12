Umursamazlığın bu kadarı pes dedirti! kumar oynarken yakalandı, çay içmeye devam etti

Koronavirüs pandemisi sebebiyle tam kapanma süreci devam ederken, ekipler İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda denetimlere 81 ilde devam ediyor.

Bu kapsamda vaka sayılarının çok olduğu İzmir'de denetimler devam ediyor ve ekipler maske , mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara göz açtırmıyor.

Kumar oynarken basıldı, çay içmeye devam etti

Gçetiğimiz İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen ihbar jandarmayı harekete geçirdi. Gelen ihbarda İzmir Bonova'da bir depoda bir çok kişinin maske ve mesafe kurallarını hiçe sayarakoynadığı iddia edildi. Harekete geçen ekipler deponun adresini belirledi ve mekanayapıldı.

İçeriye giren ekipler yaklaşık 45 kişinin maske,mesafe ve hijyen kurallarını hiçe sayarak kumar oynadığını tespit etti. 45 kişinin içerisinde bir kişinin ise umursamazca çay içmeye devam etmesi, umursamazlığın bu kadarı pes dedirti. Yapıla kimlik kontrolünden sonra 45 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle 45 bin 424, pandemi kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle 121 bin 415 TL olmak üzere, toplamda 166 bin 839 TL para cezası kesildi.