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Ümraniye’de fabrikada yangın!

Ümraniye ilçesinin Dudullu Organize Sanayi bölgesinde bir yangın meydana geldi. Sebebi bilinmeyen yangın henüz söndürülemedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 17:35
Ümraniye’de fabrikada yangın!
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Ümraniye’de bulunan bir fabrika alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşları korkutan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybına veya yaralanmaya rastlanmadı.

 

Bugün öğle saatlerinde patlak veren yangın ev eşyaları üretmekte olan bir fabrikada başladı. Diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınan yangın epeyce paniğe yol açtı. 5 Katı bulunan fabrikanın en üst katında mahsur kalan çalışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çalışan işçilerinden birisi yangının üretilen bir yatağın alev almasıyla başlamış olabileceğini dile getirdi. Tanınamaz hale gelen fabrikada gerçekleşen yangın kontrol altına alınsa da henüz tam olarak söndürülebilmiş durumda değil. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürmekte.



Son Güncelleme: 08.02.2021 17:35
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Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeDudullu Organize Sanayi BölgesiFabrika Yangını
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