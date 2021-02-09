Ümraniye'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı!

Ümraniye'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafında yaklaşık 8 saat verilen mücadele sonrasında kontrol altına alınabildi.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan mobilya ve çeşitli ev aletleri üreten 5 katlı fabrikanın en üst katında henüz nedeni belli olmayan sebeple yangın meydana geldi.

İhbar sonrasında İstanbul'un farklı ilçelerinden fabrikaya gönderilen itfaiye ekipleri, 40 araç ile yangına müdahale etti.

Alınan bilgilere göre, yangın başladığı anda fabrika çalışanları tahliye edilmeye başlandı. Olayda ölen veya yaralanan bulunmuyor.

Bu esnada binanın içerisinde çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner olduğunun altı çizildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 8 saat çalışma sonrasında yangını kontrol altına almayı başardı.