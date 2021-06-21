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Ümraniye'de çıkan korkunç yangında anne hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralandı

Ümraniye'de bir evde çıkan yangında anne hayatını kaybederken 7 yaşındaki oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Korkunç yangında Arzu Rahman Güney'in 'Eşimi ve çocuğumu öldürdüm" notunu bırakan eşi köprüden atlayarak intihar etti.

21 Haziran 2021 Pazartesi 23:10
Ümraniye'de çıkan korkunç yangında anne hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralandı
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İstanbul Ümraniye'de gerçekleşen yangında edinilen bilgilere göre bir evde çıkan yangınında evde mahsur kalan anne hayatını kaybederken,7 yaşındaki oğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangında şüpheli olarak aranan Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu eşi ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. İntihar eden adam arkasından birde not bıraktı.

Öğle saatlerinde gerçekleşen olayda apartmanın ikinci katında bulunan Rahman Güney ile 7 yaşındaki oğlunun bulunduğu dairede yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği yangın yerinde ekiplerin müdahalesi ile dairede mahsur kalan Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlunu kurtardı. 

KÜÇÜK ÇOCUĞA KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS 

Ağır yaralı olarak ekipler tarafından dışarı çıkarılan 7 yaşındaki çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Rahman Güney ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı gören vatandaşlar yangın ve seslerim duyarak dışarı çıktıklarını olay yerine geldiklerinde 5-6 yaşlarında çocuğun dıişarı çıkarıldıklarını gördüklerini söyledi.

OLAY TANIKLARI DİNLENDİ

Görgü tanıkları ölen Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Güney ile sabah saatlerinde tartıştığını söylediler. Polis ekipleri olayı soruşturmayı derinleştirdiler.

İNTİHAR MEKTUBU BIRAKILDI

Ekipler tarafından yapılan araştırmada şüpheli olarak aranan Mehmet Güney'in eski iş yerinde çalışan bir arkadaşını arayarak "Eşimi ve çocuğumu öldürdüm, intihar ediyorum" dediği öğrenildi.

Polis ekiplerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir kişinin intihar ettiği bilgisi gelmesiyle arama çalışmaları başlatıldı. Kıyıda bulunan bir cesedin, Mehmet Güney'e ait olduğu belirlendi.


Son Güncelleme: 21.06.2021 23:10
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Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeYangınAnne-oğulIntihar
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