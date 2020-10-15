Ümraniye'de baca araçların üzerine düştü; Genç doktor ölümden döndü

Ümraniye'de caddede seyir halinde bulunan araçların üzerine uzun zaman önce kapatılan kebapçıdan kalan yaklaşık 10-15 metre uzunluğundaki bir baca caddeye düştü. Yaşanan o kaza anlari işyeri güvenlik kameralarına anbean yansırken, otomobiliyle caddeden geçen ve son dakikada faciadan dönen genç doktor Ali Bahadır Çakır, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
KAZA ANI KAMERADA
Gerçekleşen kaza anı ise etraftaki güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi. Gecen doktorun şans esri kurtulması görüntülere yansıdı.
"3-5 KİŞİNİN BİRDEN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİRDİ"
Polis karakoluna giderek şikâyetçi olan Doktor Ali Bahadır Çakır, olayı anlatırken işten çıkıp eve gitmekte olduğu sıralarda bir gürültü duyduğunu ve arabayı kenara çektiğinde arka camının patladığını görürken düşen bacağı gördüğünü ifade ederken şans eseri kurtulmasına şükretti.