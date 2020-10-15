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Ümraniye'de baca araçların üzerine düştü; Genç doktor ölümden döndü

Ümraniye'de caddede seyir halinde bulunan araçların üzerine uzun zaman önce kapatılan kebapçıdan kalan yaklaşık 10-15 metre uzunluğundaki bir baca caddeye düştü. Yaşanan o kaza anları işyeri güvenlik kameralarına anbean yansırken, otomobiliyle caddeden geçen ve son dakikada faciadan dönen genç doktor Ali Bahadır Çakır, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

15 Ekim 2020 Perşembe 20:05
Ümraniye'de baca araçların üzerine düştü; Genç doktor ölümden döndü
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Ümraniye'de caddede seyir halinde bulunan araçların üzerine uzun zaman önce kapatılan kebapçıdan kalan yaklaşık 10-15 metre uzunluğundaki bir baca caddeye düştü. Yaşanan o kaza  anlari işyeri güvenlik kameralarına anbean yansırken, otomobiliyle caddeden geçen ve  son dakikada faciadan dönen genç doktor Ali Bahadır Çakır, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.


Akşam saatlerinde Ümraniye’de meydana gelen olayda bir faciadan dönüldü.5 katlı eski bir binaya sabitlenmiş şekilde duran 5 yıl önce kapatılan bir kebapçıdan kalan ve oldukça eskimiş olan 15 metre uzunluğundaki baca caddeye düşerek yolda seyir halinde bulunan araçların üzerine düştü. Olay sırasında işinden çıkıp evine doğru yol almakta olan otomobiliyle giderken aracının üzerine baca düşen doktor Ali Bahadır Çakır bir anda ne olduğunu anlayamayarak aracını durdurdu.. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan doktorun sadece aracında hasar oluşurken genç doktor olay ile ilgili şikâyetçi oldu. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Gerçekleşen kaza anı ise etraftaki güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi. Gecen doktorun şans esri kurtulması görüntülere yansıdı.

 

"3-5 KİŞİNİN BİRDEN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİRDİ"

Polis karakoluna giderek şikâyetçi olan Doktor Ali Bahadır Çakır, olayı anlatırken işten çıkıp eve gitmekte olduğu sıralarda bir gürültü duyduğunu ve arabayı kenara çektiğinde arka camının patladığını görürken düşen bacağı gördüğünü ifade ederken şans eseri kurtulmasına şükretti.



Son Güncelleme: 15.10.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeKaza
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