Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 5 ayrı ATM cihazına kart kopyalama düzeneği yerleştirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen S.T. isimli bir kişi düzeneği sökmeye geldiği sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerde kurduğu kopya düzeneği ile bankamatik kartlarını kopyalayarak banka müşterilerini dolandırdığı belirlenen S.T. isimli kişiyi yakalamak için polis ilçede cadde üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'yi yakın takibe aldı. 26 Mart günü saat 18.30 sularında takibe alınan ATM'ye gelen bir kişinin düzenek söktüğünü anlayan polis ekipleri düzeneği söken S.T. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülerek sorguya alınırken S.T. hakkında yapılan incelemelerde bu yıl içerisinde Ümraniye'nin 5 ayrı noktasındaki ATM'lere, aynı sistemi kurduğunu ve sistemle banka müşterilerini dolandırdığı ortaya çıktı. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan S.T. daha sonra sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.