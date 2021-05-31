Ümraniye'de asker eğlencesi kısıtlama dinlemedi

Korona-virüs önlemleri kapsamında her türlü eğlencenin yasaklandığı ve bu kapsamda özellikle asker eğlencelerine çok dikkat ediliyor. Fakat dün gece İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, bir grup genç cadde üzerinde yaptığı asker konvoyu yok artık dedirtti.

İLÇEDE KONVOY OLUŞTURARAK TUR ATTILAR

Bir grup genç asker eğlencesi yapmak amacıyla dörtlülerini yaktıktan sonra konalara basarak konvoy halinde ilçede tur atmaya başladılar. Grup daha sonra askere gidecekleri arkadaşlarını havaya atarak eğlenceye devam ettiler. Sloganlarla devam ettikleri eğlencede pandemi kurallarını hiçe saydılar.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Konvoy kurarak tur atan gençler araç camlarından sarktıktan sonra makas atarak trafikte ilerlemeye devam ettiler. Trafikte tehlikeye sebep olan asker uğurlamasında magandalar, herkesin hayatını tehlikeye soktu. Öte yandan yapılan bu eğlence anları cep telefonu ile kaydedildi.

