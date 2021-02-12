Ümraniye'de alev alev yanan çatıda can pazarı yaşandı

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında akşam saatlerinde çıkan yangında gelen bilgilere göre kimliği belirlenemeyen bir kişi binanın çatı katı katında ısınmak için soba yaktı.

Sobanın aniden yanması ile dairede yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlara sesini duyurarak yardım isteyen adamı görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Polis ekipleri bina sakinlerini tahliye etmeye çalıştı. Çıkan yangında dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, can kaybı yaşanmadı.

Alevleri görünce aşağı atladı

Bina içerisinde yaşayan bir vatandaş ise alevleri görünce panikleyerek camdan aşağıya atlamaya çalıştı. Camdan sarkan kişiyi kurtarmak isteyen vatandaşlar battaniye açtı. Kişi camdan atlayarak açılan battaniye sayesinde yara alamadan kurtuldu. Çatıda mahsur kalan bir kişiyi ise itfaiye ekipleri vinç yardımıyla aşağıya indirilerek kurtarıldı.

Çocuk, battaniyenin üzerine atladı

Olaya şahit olan mahalle sakinleri komşularının çığlıklarını duyduklarını bir çocuğun camdan sarktığını görünce battaniye açarak onu kurtardıklarını diğer çocuğun çatıya kaçtığını ve onunda vinç yardımıyla kurtarıldığını anlattı.