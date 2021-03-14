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Ümraniye'de acı olay! Kötü kokunun arkasından yaşlı adamın cesedi çıktı

Ümraniye'de 3 katlı bir apartmandan gelen kötü kokular apartman sakinlerinin endişelenmesine neden oldu. Durum polise bildirildi ve kokunun geldiği evde tek başına yaşayan yaşlı bir adamın cesediyle karşılaşıldı.

14 Mart 2021 Pazar 13:35
Ümraniye'de acı olay! Kötü kokunun arkasından yaşlı adamın cesedi çıktı
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Olay, İstanbul Ümraniye'de 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Evden gelen kötü kokular nedeniyle endişeye kapılan apartman sakinleri dairede tek başına yaşayan Ahmet Cenikcioğlu'dan (87) 15 gündür haber alamadıkları için kapıyı çaldılar. Kapıyı açan olmayınca durum polise bildirildi.

Dün akşam saat 22.00 sularında ihbar üzerine Atatürk Mahallesinde bulunan binaya giden polis ekipleri itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan eve girdiler.

Kapıyı açan polisler evde tek başına yaşayan yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştılar. Cenikcioğlu'nun çürümeye başlamış cesedinin ise söz konusu kokuyu yaydığı belirlenirken olay yerinden yaptıkları incelemelerde yaşlı adamın yaklaşık olarak 15 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi. Savcılık incelemesinin ardından Ahmet Cenikcioğlu'nun cenazesi ambulansa alınarak otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

 

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 13:35
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Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeApartmanKötü KokuAhmet Cenikcioğlu
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