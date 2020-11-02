UMKE görevlisi ve çalışanı nasıl olunur?

İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında önemi bir kez daha anlaşılan UMKE ekipleri, ülkemizin dört bir yanından İzmir’e gelerek arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdiler. Afet durumlarında vatandaşları hem kurtarıp hem de ilk müdahaleyi yaparak yaraları sarıyor. Ülkemizde büyük bir öneme sahip olan UMKE’nin açılımı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’dir.

UMKE’nin görevleri nelerdir?

Afet ve olağanüstü hallerde özel eğitimleri ve donanımlarıyla, kazazedelere olay yerinde en kısa sürede medikal yöntemlerle müdahale etmek ve kurtarmak,

Kazazedelerin en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlayarak ambulanslara ve uygun nakil araçlarına teslim etmek,

Afet ve olağandışı durumlarda sağlık ekiplerinin yardımlarının yeterli olmadığı durumlarda, kendi donanımları ve imkanları dahilinde sağlık hizmetlerine destek vermek,

Olay yeri ve diğer bölgeler ile iletişim sağlamak,

Bölgede sağlık hizmetlerinin yönetimini sağlamak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları ile haberleşme ve kayıt yapmak,

UMKE’ye nasıl başvurulur?

Gerekli durumlarda yurtdışında meydana gelen afet ve olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almaktır.

UMKE’de görev almak isteyen personel, dilekçe ile ilgili müdürlüğe başvuru yapar. Timlere seçilmede gönüllülük esastır. UMKE’ye katılan personel, ekibe kabul edildikten sonra tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorundadır.

UMKE’ye kimler katılabilir?

UMKE personeli;

-Çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personelleri arasından seçilir. Seçilen personel, belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılarak olağan dışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık ya da valilik görevlendirmesiyle yapar.

-UMKE’ye diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personelleri katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları kendi imkanları ile karşılanır. Eğitimler ise Bakanlık tarafından verilir.

-UMKE’nin çalışmalarına destek olmak isteyen sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak katılım sağlayabilir. Ancak her türlü harcama gideri kendilerine aittir.

-UMKE’nin sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlarda gerekli lojistik, ulaştırma ve diğer teknik işleri yapmak üzere sağlık personeli dışındaki istekli personel arasından UMKE destek personeli oluşturulur.