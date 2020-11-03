UMKE görevlisi nasıl olunur? UMKE nedir? UMKE gönüllü alımı yapıyor mu? UMKE açılımı ve görevlileri

İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında önemi bir kez daha anlaşılan UMKE ekipleri, ülkemizin dört bir yanından İzmir’e gelerek arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdiler. Afet durumlarında vatandaşları hem kurtarıp hem de ilk müdahaleyi yaparak yaraları sarıyor. Ülkemizde büyük bir öneme sahip olan UMKE’nin açılımı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’dir.

UMKE nedir?

Türkiye’de 1999 yılında gerçekleşen depremlerin sonrasında kurumlar acil durum ve afet konusunda yeniden yapılandırıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi kapsamında afete maruz kalan kişilere en doğru ve hızlı şekilde müdahale ederek, ölü ve yaralı sayısını indirgemek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur. UMKE, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığına bağlı olarak 21 bölge, 81 ilde yaklaşık 4909 personeli ile ulusal ve uluslararası alanda afet ve olağandışı durumlarda 24 saat görev yapabilmektedir.

UMKE’ye kimler katılabilir?

UMKE personeli;

-Çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personelleri arasından seçilir. Seçilen personel, belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılarak olağan dışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık ya da valilik görevlendirmesiyle yapar.

-UMKE’ye diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personelleri katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları kendi imkanları ile karşılanır. Eğitimler ise Bakanlık tarafından verilir.

-UMKE’nin çalışmalarına destek olmak isteyen sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak katılım sağlayabilir. Ancak her türlü harcama gideri kendilerine aittir.

UMKE’nin görevleri nelerdir?

-UMKE’nin sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlarda gerekli lojistik, ulaştırma ve diğer teknik işleri yapmak üzere sağlık personeli dışındaki istekli personel arasından UMKE destek personeli oluşturulur.

Afet ve olağanüstü durumlarda özel eğitimleri ve donanımlarıyla, kazazedelere olay yerinde en kısa sürede medikal yöntemlerle müdahale etmek ve kurtarmak,

Kazazedelerin en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlayarak ambulanslara ve uygun nakil araçlarına teslim etmek,

Afet ve olağandışı durumlarda sağlık ekiplerinin yardımlarının yeterli olmadığı durumlarda, kendi donanımları ve imkanları dahilinde sağlık hizmetlerine destek vermek,

Afet birimi ve diğer yerler ile iletişim sağlamak,

Bölgede sağlık hizmetlerinin yönetimini sağlamak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları ile haberleşme ve kayıt yapmak,

Gerekli durumlarda yurtdışında meydana gelen afet ve olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almaktır.

UMKE’ye nasıl başvurulur?

UMKE’de görev almak isteyen personel, dilekçe ile ilgili müdürlüğe başvuru yapar. Timlere seçilmede gönüllülük esastır. UMKE’ye katılan personel, ekibe kabul edildikten sonra tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorundadır.