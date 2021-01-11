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Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır dosyası dahil bütün suçlardan tutuklu yargılanacak!

Sosyal medya hesabında uyuşturucu kullanırken çektiği görüntüleri yayınlayan ve bu nedenle gözaltına alınan Ümitcan Uygun, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Uygun'un Aleyna Çakır cinayetine ilişkin açılan dosyada dahil olmak üzere bütün suçlardan yargılanacağı bildirildi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:02
Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır dosyası dahil bütün suçlardan tutuklu yargılanacak!
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Ankara'da öldürülen Aleyna Çakır cinayeti ile ilgili başlatılan soruşturmada baş şüpheli olarak tutuksuz olarak yargılanan Ümitcan Uygun, dün sosyal medya hesabında uyuşturucu kullandığı sırada çektiği video ile gündeme gelmiş ve yapılan şikayetler üzerine narkotik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimat üzerine verilen yakalama kararı sonrası emniyete getirilen Ümitcan Uygun, verdiği ifadelerin ardından işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilmişti. Burada Uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucuyu özendirmek suçlamasıyla çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi.

Aleyna Çakır cinayeti ile ilgili açılan dosya da dahil olmak üzere Ümitcan Uygun'un tüm suçlardan yargılanacağı bildirildi.



Son Güncelleme: 11.01.2021 16:02
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Anahtar Kelimeler:
ümitcan UygunAleyna ÇakırTutuklama Kararı
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