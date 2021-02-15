Ulusal yas nedir, hangi durumlarda ve neden ilan edilir? Milli yası kim ilan eder?

Tüm Türkiye’yi yasa boğan ve 13 askerimizin şehit olduğu Gara saldırısı sonrası CHP’li vekillerden ‘Ulusal yas’ ilan edilmesi teklifi geldi. Vekillerin bu çağrısından sonra ulusal yasın hangi koşullarda ilan edilebileceği sorusu önem kazandı.

Ulusal yas nedir?

Ulusal yas bir ülkede halkın büyük bir kısmı tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde ya da farklı bir ülkede meydana gelen önemli bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne verilen addır. Ulusal yas ilan edilen günler, ülkede TBMM ve Anıtkabir’deki bayraklar hariç tüm bayraklar yarıya çekilir.

Ulusal yas aynı zamanda doğal afet, kaza, savaş ya da terör saldırıları nedeniyle de ilan edilebilmektedir.

Öte yandan uluslararası camiada ses getiren toplumsal facialarda da milli yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirilmektedir. Ulusal yas kararı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünün teklifinin Başbakanlığa götürülmesi ve burada yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli görülmesi halinde alınmaktadır.

Ülkemizde ulusal yas KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümü nedeniyle 14 Ocak 2012’de, Japonya’da meydana gelen deprem ve tsunami sonrası 18-21 Mart 2011’de ilan edilerek tüm ülkede bayraklar yarıya çekilmişti.