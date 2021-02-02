Uludağ'daki o eğlencede bulunan 11 personelde korona virüs çıktı!

11 PERSONELDE KORONA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen ve epey tepki çeken, Uludağ'da ki eğlence görüntülerinden sonra bugün o işletmeden görevli 11 personelde korona virüs tespit edildiği açıklandı.

JANDARMA TEK TEK UYARIYOR

Bu olaylardan sonra bölgedeki denetimleri artıran Jandarma, alanda maske ve mesafe kuralına uymayan kişileri tek tek uyarıyor. Kayak pistine maskesiz girmek isteyen tüm misafiler geri döndürülüyor. Fakat tüm uyarılara rağmen pistlerdeki kalabalık görüntü görenleri düşündürüyor.

Uludağ'daki işletmelerin kayak takımlarının bulunduğu odalar ve cafelerde korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen kurallara tam uyan turistler kar tatilinin keyfini çıkarıyor.1 metreyi aşan kar kalınlığı ile sezonun geç bitmesini bekleyen işletmeler, yüzde 100'e yakın doluluk oranları ile çalışıyor.

.