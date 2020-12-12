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Uludağ'da donmuş göl üzerinde çadır kampı yaptılar!

Uludağ'da yer alan Kara Göl, Buzlu Göl, Heybeli Göl, Kilimli Göl, Aynalı Göl, Soğukdere ve Çayırlıdere göllerinin soğukla beraber buz tutması ile bölgede bulunan kayakçılar buz tutmuş göllerin üstünde çadır kurarak kamp yaptılar.

12 Aralık 2020 Cumartesi 23:00
Uludağ'da donmuş göl üzerinde çadır kampı yaptılar!
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Kış aylarının başlaması ile beraber dağların zirvesinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Bursa’da bulunan Uludağ’ın zirvesinde bulunan gölün donması ile beraber turizm açısından da elverişli hale geldi. Uludağ’da bulunan Kara Göl, Buzlu Göl, Heybeli Göl, Kilimli Göl, Aynalı Göl, Soğukdere ve Çayırlıdere göllerinin buz tutması ile dağcılar buz tutan göller üzerine kamp kurdu.

Uludağ Dağcılık Kulübü yani ULUDAK üyeleri donarak 30 cm buz kalınlığına ulaşan göl üzerinde çadır kurarak kamp yaptı. Kulübün başkanı olan İsmet Şentürk, gölde yer alan buz tabakasının kalınlığı dolayısı ile üstünde kamp yapmanın herhangi bir tehlikesi bulunmadığını ancak sürekli ısı farkından oluşan buzda çatırdama sesleri oluştuğunu açıkladı.



Son Güncelleme: 12.12.2020 23:00
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Anahtar Kelimeler:
UludağKampDonmuşgöl
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