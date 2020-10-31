Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü

Bolu kent merkezinin 45 kilometre uzağında Köroğlu Dağı’nın 1850-2200 rakımlı bölgesi Kartalkaya Kayak Merkezi’nde sabahın ilk saatleriyle birlikte kar yağışı başladı. Birkaç saat süren yağışın ardından kayak merkezi beyaza büründü. Park halinde yer alan araçların üzerinde kar biriktiği görüldü. Ayrıca bölgede yoğun şekilde sis yaşanmaya başladı.

Uludağ’a ilk kar yağdı

Bolu’da bulunan Kartalkaya Kayak merkezinin ardından ülkemizin bir diğer kış turizmi bölgesi Uludağ’a da yılın ilk karı düştü. Dün gece yarısı başlayan kar yağışı Uludağ’ın zirvesini beyaza bürüdü. Gece hava -3 dereceye kadar düşerken, Bursalılar hafta sonunu Uludağ’a çıkarak geçirdi.

Kar yağışının ardından Uludağ’ın Bakacak bölgesinde yoğun şekilde sisin olduğu belirtildi ve vatandaşların dikkatli olması istendi.