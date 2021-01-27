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Ülkemizde kenevir yetiştiriciliğinin serbest olduğu iller ve yetiştirme şartları

Yıllardır kenevir yetiştirmenin yasak olduğu biliniyordu artık Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikle birilkte 19 ilde kenevir yetiştirilmesine serbestlik izni verildi. İşte detaylar...

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:18
Ülkemizde kenevir yetiştiriciliğinin serbest olduğu iller ve yetiştirme şartları
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Yıllardır kenevir yetiştirmenin yasak olduğu biliniyordu artık Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikle birilkte 19 ilde kenevir yetiştirilmesine serbestlik izni verildi. Kenevirin normaldeki uyuşturucu olması nedeniyle yasaklanması biliniyordu fakar son zamanlarda kenevirin yararlı taraflarının da ortaya çıkışıyla üretim serbestliğği tanındı. İşte detaylar..

Kenevir faydaları ve kullanım alanları

Yüksek oranda oksijen sağlaması

Kağıt üretiminde kullanılması

Radyosyon alanında kullanılması

Tekstil ürünlerinde kullanılması

AIDS hastalığında radyasyon kemoterapi gibi etkileri en düşük seviyeye indirmek için kullanılması

Otomativ sektörü alanında dayanıklı araçlar üretilmesini sağlaması

İnşaat sektöründe kullanılması

Sabun ve kozmeteik alanlarında suyu kirletmemesi sebebiyle kullanılması

Kenevir plastiğinin doğaya karışmada kolay olması

Gıda olarak tüketiminin sağlanması

Kenevirin çabuk yetişmesi de  ve yetişirken az su istemesi  ve üretiminin ucuz olması büyük bir avantajdır.

Kenevir çeşitleri

Ülkemizde çeşidi neredeyse olmayan bitki normalde dişi ve erkek diye ikiye ayırlır. Ekimi yapılan kenevirlerin yüzde otuz ve otuz beş’İ erkek yüzde altmış ve altmış beş’i dişi bitki olarak çıkmaktadır.  Almanya da ise elli bir kenevir türü mevcuttur.

Kenevir yetiştiriciliği Amasya, Antalya, Çorum, Rize, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Burdur, Kayseri, Kastamonu, İzmir, Uşak, Bartın, Yozgat, Zonguldak, Kütahya, Malatya, Karabük illerinde Resmi Gazete tarafından serbestlik verilen illerdir. 



Son Güncelleme: 27.01.2021 14:18
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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteKenevir
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