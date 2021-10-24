Ucuz atlattı! Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı-Hocalar karayolunda gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Evren Orhan yönetimindeki araç Çevrepınar köyü yakınlarına geldiğinde direksiyon hâkimiyetini sürücünün kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri gelerek çevre güvenliğini sağladı. Sağlık çalışanlarının sağlık durumlarını kontrol ettiği araç sürücüsü Orhan ve yolcuların durumunun iyi olduğu belirdiler.

YAŞADIĞI KAZAYI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yaşanılan kaza sonrasında araç sürücüsü Evren Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çevrepınar köyü yakınlarında aracının kontrolünü kaybettiğini ve aracının sekiz takla attığını söyledi. Araç içerisinde bulunan eşi, çocukları ve yeğeninin bununun dahi kanamadığını kaydetti.

