Uçuş sırasında bir yolcu uçağın “acil çıkış kapısını” açmaya çalıştı

Korku dolu anların yaşandığı yer Hindistan’da Delhi-Varanasi seferini yapan SpiceJet’e ait bir uçakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre seferin gerçekleştiği sırada uçağın havada olduğu sırada bir yolcu uçağın acil iniş kapısını açmak isteyince yolcunun hareketi ile uçak bir anda alarma geçti. Uçak içerisindeki mürettebat ve diğer yolcular söz konusu şahsı etkisiz hale getirdi.
Uçak güvenli şekilde iniş yaptı
Şahıs polise teslim edildi
Uçak şirketi SpiceJet tarafından yapılan açıklamada uçağın Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF) ve SpiceJet'in güvenlik personeli tarafından güvenli bir şekilde Varanasi Havaalanına iniş yaptığı ardından olayı gerçekleştiren şahsın polise teslim edildiği söylendi.
Yetkililer tarafından şahsın psikolojik rahatsızlığı olabileceğini öne sürüldü.