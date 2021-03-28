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Uçuş sırasında bir yolcu uçağın “acil çıkış kapısını” açmaya çalıştı

Hindistan’da Delhi'den Varanasi'ye giden bir uçak seferini gerçekleştirdiği sırada bir yolcu acil çıkış kapısı uçuş sırasında açmak isteyince söz konusu olan yolcu, uçak çalışanları ve diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

28 Mart 2021 Pazar 22:24
Uçuş sırasında bir yolcu uçağın “acil çıkış kapısını” açmaya çalıştı
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Korku dolu anların yaşandığı yer Hindistan’da Delhi-Varanasi seferini yapan SpiceJet’e ait bir  uçakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre seferin gerçekleştiği sırada uçağın havada olduğu sırada bir yolcu uçağın acil iniş kapısını açmak isteyince yolcunun hareketi ile uçak bir anda alarma geçti. Uçak içerisindeki mürettebat ve diğer yolcular söz konusu şahsı etkisiz hale getirdi.

Uçak güvenli şekilde iniş yaptı

Yaşanan olay sonrasında şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, mürettebatın ve diğer yolcuların yardımıyla şahsın etkisiz hale getirildiği ve uçağın Varanasi Havaalanına güvenli şekilde acil iniş yaptığı söylendi. Öte yandan olayın gerçekleştiği uçak içerisinde 9 yolcunun olduğu bilgisi geldi. 

Şahıs polise teslim edildi

Uçak şirketi SpiceJet tarafından yapılan açıklamada uçağın Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF) ve SpiceJet'in güvenlik personeli tarafından güvenli bir şekilde  Varanasi Havaalanına iniş yaptığı ardından olayı gerçekleştiren şahsın polise teslim edildiği söylendi.

Yetkililer tarafından şahsın psikolojik rahatsızlığı olabileceğini öne sürüldü.



Son Güncelleme: 28.03.2021 22:24
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Anahtar Kelimeler:
HindistanUçuş
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