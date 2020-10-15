Ücretsiz izin verilen bir işçi bu süreçte başka bir işte çalışma hakkı var mı?

İşçilerin İzin Hakları Nedir?

İş kanunu kapsamında ücretsiz izin hükmü bulunmamaktadır. Ancak işçi ile işveren arasındaki yazılı iş sözleşmesi kapsamında ücretsiz izne ilişkin hükümler bulunmaktadır. Bu durumda işçinin iş sözleşmesi kapsamında ücretsiz izin kullanımına ilişkin düzenlemeler varsa işçi ve işveren bu noktalara uymak zorundadır. Öte yandan, işveren, işçinin talep etmeden ücretsiz izin almasına izin vermek isterse, çalışanın onayı alınmalıdır. Çalışanların ücretsiz izin alması gerekiyorsa, kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı talep edebilirler.

Ücretsiz izin için genellikle yol geçişleri ve doğum hakları gereklidir. Yıllık izni alan kişi işyeri dışında geçirilecekse ve bunu kaydeden işveren gidiş-dönüş arasında toplam dört güne kadar ücretsiz izin verebilir. Kadın çalışanlar için doğumdan 8 hafta önce ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretsiz izin alabilirler. Hamile kadınlar ve doğum yapmış kadınlar, talep üzerine altı ayı geçmeyen ücretsiz izin hakkından yararlanabilirler.

Ücretsiz İzne Çıkarılması Halinde Başka İşyerinde Çalışmak Mümkün mü?

Bu durumlar dışında mevcut kanunda ücretsiz izin hükümleri bulunmamaktadır. Ancak salgında farklı bir durum ortaya çıktı.

İşçinin, işverenin tek taraflı kararı nedeniyle ücretsiz izne gönderilmesi halinde, işçi başka bir işyerinde çalışma hakkına ve iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Çalışan, kendi ihtiyacına göre ücretsiz izin almak isterse, bu durumda ücretsiz izin süresince başka bir işyerinde çalışacağını işverene bildirmemiştir, bu durumda ücretsiz çalışamaz. Tatil sırasında başka bir işyerinde çalışın. Bu durumda işveren iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Ticari literatürde, bu durum genellikle ahde vefa ilkesi olarak anılır.

Ancak bu koşullar normal koşullar altında etkilidir. Şu anda, popüler düzenlemeler iş hukuku için de geçerli çünkü koronavirüs işletmeler için farklı düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemelere göre, işverenlerin çalışanlarını işten çıkarması yasaklanmıştır ve salgın nedeniyle işverenler de çalışanların ücretsiz izin almalarına izin verme hakkına sahiptir. Bu bağlamda işverenler, salgının nedenlerini sıralayarak çalışanlarına ücretsiz izin aldırabilirler. Ancak çalışanlar ücretsiz izin aldıklarında günlük 39 TL nakit maaş desteğinden de yararlanabiliyorlar. Ayrıca pandemi döneminde çalışanlar, işverenlerin ücretsiz izni iptal etmeleri için meşru işten çıkarılma sebebi olarak değerlendirilmemekte, bir başka deyişle, çalışanlar ücretsiz izin gerekçesiyle sözleşmeyi feshedememektedir. Bu süre 17 Kasım 2020'ye kadar uzatıldı.

Salgın Nedeniyle Ücretsiz İzinde Olan Çalışabilir

İş Kanununda, ücretsiz izin almış çalışanların başka işyerlerinde çalışamayacaklarına dair bir hüküm bulunmaktadır. Dolayısıyla bu salgın nedeniyle ücretsiz izin başvurularında çalışanlar farklı yerlerde çalışmakla sınırlandırılmamaktadır. Bu nedenle çalışanlar ücretsiz izinle başka işyerlerinde çalışabilirler. Ancak işverene bu konuyu bildirmekte fayda var. Özellikle işverenlerle rekabet edecek bir alanda çalışmak bu konuda çeşitli sorunlara neden olabilmekte ve rekabeti engelleyebilmektedir. Bir diğer önemli nokta ise, başka işlerde çalışacak çalışanların nakit maaş desteğinden yararlanamamasıdır.