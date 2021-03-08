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Ücretsiz izin parası, nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart 2021

Korona salgını sürecinde vatandaşlara ulaştırılan nakdi ücret desteğinin hangi tarihte yatacağı her ay açıklanıyordu. Mart ayında ise bu desteğin ne zaman yatacağı merak edilmeye başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Tüm detaylar haberimizde.

08 Mart 2021 Pazartesi 16:39
Ücretsiz izin parası, nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mart 2021
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Covid-19 salgını sürecinde nakdi ücret desteğinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Her ay belirli bir tarihte yatan ücretlerin Mart ayında ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi bu desteğin ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. 

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

17 Mart’a kadar uzatılan nakdi ücret desteğinin hangi tarihte yatacağı,bu destekten faydalanacak kişiler tarafından merak ediliyor. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yatırılacak ücretin tarihini her ay vatandaşlara bildiriyordu. Fakat Mart ayına ilişkin bir açıklama gelmemesi ile birlikte vatandaşlar bu konuyu araştırmaya başladı. En kısa zaman içerisinde desteğin vatandaşlara ulaştırılması bekleniyor. 

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,vatandaşlara ulaşan miktarın 49 milyar civarında olduğunu açıkladı. Selçuk, Kadın  ve Demokrasi Deneğince  yapılan Pandemi Psikolojisinde Aile panelinde, sağlık, eğitim,istihdam ve  sosyal yardımlara kadar en kapsamlı olacak şekilde gerekli tedbirleri uyguladıklarını söyledi. Salgının beden sağlığının yanı sıra oluşan kaygılar sebebiyle de kişilerin psikolojisini etkilediğini, salgın psikoloji denilen travmatik durum oluşturduğunu da ekledi. Ayrıca Bakan Selçuk, uluslararası alandaki anketlerde kişilerin hislerinde değişimler olduğunun belirlendiğini ve anketlerin çoğunda, huzursuzluğun artış gösterdiğini, uyku düzeninin bozulduğunu,virüs kapma duygusunun yaşandığını ve kişilerin hayatlarında kontrol duygusunu kaybettiklerine dair bilgilerin ortaya çıktığını da söyledi. 

‘Aile yapısı salgında güç kaynağı’

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, salgının toplumun bütün kesimlerini tedirgin ettiğini, dezavantajlı ve kırılgan gruplar üzerinde daha ağır etkilere yol açtığını söyledi. Kadınlar,çocuklar, engelli kişiler ve yaşlıları bu salgın sürecinde sosyal koruma altına almak zorunda olduklarını da açıkladı. 

Bakan Selçuk açıklamasında, ‘bu aşamada toplumsal yapımızın ve dinamiklerimizin gücü ayrı bir öneme sahip. Aile kurumunun sosyal ve psikolojik işlevi de bütün boyutlarıyla bu süreçte ortaya çıktı. TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti istatistiklerine göre, nüfusumuzun yüzde 74'ü kendilerini en çok ailelerinin yanında mutlu hissettiklerini ifade ediyor. Dolayısıyla salgının yol açtığı bütün olumsuzluklara rağmen, aile kurumu toplumun taşıyıcı direklerinden biri olmayı sürdürüyor.  Sağlam aile yapımız, salgınla başa çıkma konusunda da bizim için büyük bir güç kaynağı oldu.’ ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 08.03.2021 16:39
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