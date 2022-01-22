Ücretsiz bayilik veren firmalar hangileridir? Sermayesiz iş yeri açmak mümkün mü?

Kendi iş yerini açmak ancak sermayesi bulunmayan girişimciler için ülkemizde birçok firma sermayesiz bayilik fırsatı sunmaktadır. Bu firmalar girişimcilerden çok yüksek sermaye olmasa da maddi anlamda gücü olan kişilere bayilik vermektedir.

Sermayesiz bayilikler, en iyi kazandıran bayilik, 81 ile ücretsiz bayilik, sermayesiz bayilik veren gıda firmaları araştırılmıştır. Sermayesi olan girişimciler daha avantajlı olsalar da bazı firmalar sektöre yeni giren ve hızlı büyümek istiyorsa bu durumda sermayesiz bayilik sistemini aktif etmelidir. Bu durumda sektöre daha çok girişimci çekilir ve bayilik alma şansı oluşur. Fakat sermayesiz bayilik alma olasılığı tanınmış şirketlerde çok düşüktür. Sektöre yeni girmiş firmalar ile çalışabilirsiniz.

81 ile ücretsiz bayilik

Sermayesi bulunmayan ve franchising almak isteyen kişiler için ülke genelinde ücretsiz bayilik veren firmalar vardır. Bazı firmalar isim hakkı almamaktadır. Bazı firmalar ise bayilerinin her zaman yanında olmak sebebiyle ücretleri sonradan alır. Parası olmadığı halde bayilik almak isteyen girişimciler için bazı firmalar ücretsiz franchising verir. Bu firmalar kendi isimlerini daha fazla duyurmak ister. Bu sebeple bayiliklerini ücretsiz verirler. Bayisini almak istediğiniz firma ile iletişime geçebilir ve müşteri kitlesi hazır olan bayileri alarak kendi işinizi kurabilirsiniz.

Az sermaye ile kârlı yatırım

Kazançlı yatırım yollarının püf noktaları bulunmaktadır. Az sermaye ile iş kurmak ve para kazanmak mümkün.

Sermayesiz bayilikler

Sabundünyam: Başvuru formunu doldurup info@sabundunyam.com mail adresinden şirket ile iletişime geçebilir ve bayilik alabilirsiniz.

Pan çiğköfte: İsim hakkı ve bayilik bedeli olmadan sermayesiz bayilik seçeneği sunan firma ile 444 6 726 nolu çağrı merkezini arayarak iletişim kurabilirsiniz. Bayilik başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Autoclup: Şirket, bayiliklerden sermaye talep etmemektedir. Ayrıca bedelsiz olarak küçük yatırım büyük gelecek için bayilik sunan firmaya başvurabilirsiniz.

Anadolu Çiğköfte: Ücretsiz franchise veren firmalardan birisidir.

Green Pik: Organik gübre bayiliği olarak sermayesiz bayilik vermektedir. İletişim için 0 212 863 13 21 numarasını tuşlayabilirsiniz.

Fiber Çözüm Yazılım: 2005 senesinden itibaren bu fırsatı sağlamaktadır. Yirmiye yakın bayiliği vardır.

SıfırbirBörek: 4 şubesi bulunmaktadır. Franchise bedeli almamaktadır.

Lomachi: Kısa dönem bayilik seçeneği yoktur. Firmaya ulaşan yatırımcılar sadece dükkan tasarımını tamamlar ve daha sonra alabilir.

Metropol Pelet Sobası ve Kazanı: Bayilik bedeli yoktur.

Tepeçay: Bayilik ve isim hakkı bedeli talebi yoktur.

Şeker Metal: Ahşap birleştirme aksesuarı satışı yapmaktadır. Bayilik bedeli talep etmeyerek franchise vermektedir.

Sana Döner: Bu sermaya için 70.000 TL gerekmektedir. Bu ücreti ödeyebilecek olan yatırımcılar firmadan bayilik alabilir.

Neroterhm Sanat Santral: Bayilik bedeli bulunmamaktadır.

Tarihi Antep Çiğköftecisi: Türkiye’nin her noktasına bayilik vermektedir.

Elektroterm Kombi: İsim hakkı ve bayilik bedeli yoktur.

Köftey’s Köfte: 40-50 Bin TL’lik birikiminiz bulunuyorsa bayilikle iletişime geçebilirsiniz.

Chicker Fast Food: Bayilik koşulları esnektir.

Marmara Mantar: Ücretsiz bayilik imkânı vardır.

Lexa Çelik Kapı: Çelik kapı sektörünün önde gelenlerindendir. Ücretsiz bayilik seçeneği bulunur.

Arsamiea Çiğköfte: Firma her şeyi üstlenir ve anahtar teslimi yapar.

100de100 Gübre: Ücretsiz gübre firması kurmanız mümkündür.

Çaytaze Çay: Ücretsiz bayilik seçeneği bulunur.

Lezizhan Çiğköfte: Sermaye oturana kadar bir süre can suyu desteği verilir. Ücretsiz bayilik sunar.

By Dado Tantuni: Ücretsiz bayilik ve esnek koşul sağlanır.

Flames Pizza: Kısa bir süre için katılımcılardan isim ve reklam katılım payı talep etmez.

Sena Stone: Firmanın ürünlerinin satılması şartıyla herhangi bir isim hakkı bedeli ve farklı bir maliyet oluşmamaktadır.

Triples Oto Kimyasalları: Vizyon Görsel Mochka, Tondo Köyiçi Süt Çiftliği vb. firmalarda sermayesi olmayan girişimciler için bedelsiz bayilik verilmektedir.

Çiğ köfte firmalarının az sermaye ile bayilik vermesi

Bulgur, ceviz, ketçap, salça, çiğ köfte gibi az sermaye ile iş fikri olanlar; Çiğ köfte dükkânları son dönemde çok kâr getirmektedir. Çiğ köfte firmaları, bayilik vererek kendi iş yerini açmak isteyen girişimcilere kazançlı yatırım fırsatları sunmaktadır. Firmalar, bazen az para ile bazen de hiç para almadan girişimcilere destek oluyor.

Bir çiğ köfte dükkânının dekorasyon maliyeti 7-15 bin TL arası değişmektedir.

Firmalar, bayilik girişi için franchise bedeli de almıyor. Firmaların şartları şirket standartlarına göre farklılık gösteriyor. Firmalar genellikle bayilik giriş ücreti almaz hatta dekorasyonu da firmalar kendileri yapar. Böylece hiçbir şeye dokunmadan iş sahibi olabilirsiniz. İşlek bir caddede ortalama 20 m2 dükkân açtığınızda kârınız aylık 3-7 bin TL arasında olacaktır.

Konsept çeşitlerine göre:

Cadde konsepti: 100.000 TL

Orta konsept: 50.000 TL

Küçük dükkan: 20.000 TL

Dizayn size aitse: 10.000 TL

Bu sermayeler ile bayilik alınabilir.

Közde kahve dükkânı bayilikleri ile sermayesiz iş sahibi olma

Közde kahve dükkânı açmak için 10-30 bin TL arası dekorasyon ücreti gerekmektedir. Dekorasyon masraflarını bazı firmalar karşılarken bazıları karşılamamaktadır.

Az bir parayla hazır müşterisi olan bir firmanın çatısı altına girerek işe atılmak paranızı kârlı bir yatırıma dönüştürecektir. Kahve dükkânlarından aylık 3-10 bin TL arasında kazanılabilir. Yıllık olarak 50.000 TL kazanmak mümkündür.

Fransız usulü krep dükkânı

Farklı alanlarda iş sahibi olmak isteyenler için özel firmalar bulunmaktadır. Ortalama 30-100 bin TL arasında bayilik ücreti ödeyerek iş yeri açabilirsiniz. İşlek bir caddede Fransız usulü krep dükkanı bayiliği alarak aylık 30-50 bin TL kazanmanız mümkündür.

Çikolata mağazası ile kârlı bir bayilik

Ortalama 60.000 TL ile çikolata mağazası açmak mümkündür. Çikolatalı meyve bardağını 3 TL mal edip 9 TL satmak mümkün. Bu şekilde çikolatalı bardaklardan günde en fazla 150 bardak satarak ayda 10.000 TL kâr edebilirsiniz.

Sermayesiz bayilik sağlayan giyim firmaları

Altınyıldız Classics: Sitesindeki başvuru formunu doldurup bilgi almanız mümkündür.

Collezıone: 0212 447 12 12 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Catch: 100.000 TL’ye kadar yatırım yapmak istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz.

Rubys: Erkek mağazası açmak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışından tercih edilebilir.

Bücürük: Franchising maliyeti 100-250 bin TL arasıdır.





DeFacto: 0850 222 27 15 numarasını arayıp bilgi almanız mümkündür.

Lc Waikiki: 190-250 bin TL maliyet gerekir.

Zara: Bayilik için desteklenen şehirlerde mağaza açmanız gerekir.

Maserto: Erkek takım elbisesi ve damatlık satılır. Bayilik verirken franchising için isim hakkı almaz.

Polo Garage: Kadın, erkek ve çocuk giyim ürünleri satılır. Mağaza, bayiliklerinin alışveriş merkezlerinde açılmasını tercih eder.

Tespih bayiliği

Tespih bayiliği almak için ortalama 100.000 TL gerekir. Tespih dükkânında aylık yaklaşık olarak 12.500 TL olur. 8-9 ay içinde bayiliğe ödenen para çıkar.

Tüm bu iş alanlarında bayilik veren firmaların istediği şartları sağlayarak iş kurabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz işinize kazançlı bayilik sunan firmaların çatısı altında kuracağınız iş yerinizle başlayarak sermayenizi kazanca dönüştürebilirsiniz.