Ücretli öğretmenlerin maaşları neye göre hesaplanmaktadır? Maaşları ne zaman yatıyor?

Ücretli Öğretmen Maaşları Ne Zaman Yatar?

Bu konudaki en yaygın soru, öğretmen maaşı ne zaman ödeniyor? Ücretli öğretmenlerin maaşları genellikle her ayın 15'i ile 20'si arasında ödenir. Bazı yerlerde 20'den fazlasını bulabilir. Geç yatma sebebi Milli Eğitim Müdürlüğüne fazladan ders saati göndermeden önce ay sonuna kadar beklemektir. Kamu kurumlarında her ayın başı her ayın 15'i ve 14'üdür. Yani her ayın 15'inde en erken çalıştığınız zaman Milli Eğitim'e bildirileceksiniz. Bu nedenle maaşı hesaplayın, onaylayın ve bankaya gönderin vb. Bu süreç gittikçe uzuyor.

Ücretli Öğretmen Maaşları Hangi Bankaya Yatıyor?

Öğretmen maaşlarını ödeyen bankalar birbirinden farklı. Öğretmenler maaşlarını Milli Eğitim Bürosu ile anlaşan bankalar aracılığıyla il tarafından ödeyecek. Bu nedenle Bölgesel Milli Eğitim Bürosu Müdürlüğü öğretim hakkı olanları maaş alacakları bankaya yönlendirecek ve oradan hesap açtıracaktır.

Ücretli Öğretmenler İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Ücretli öğretmenler işsizlik priminden muaf olmaktadır. Öğretim süreleri boyunca, ücretli öğretim sona erdikten sonra, işsizlik primi yardımı almadıkları için işsizlik ücretlerinden yararlanamayacaklar. Ancak, ücretli öğretimden önce SSK var ise, belirli özel koşullar altında maaş toplanabilir.

Ücretli Öğretmenlik Maaş Düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen yıl ücretli öğretmenlerin maaşlarının ayarlanacağını ve maaşlarının artırılacağını duyurdu. Ancak bu konuda hala bir adım atılmış değil.

Ücretli Öğretmenlik Maaş Hesaplama

Yukarıda belirtildiği gibi, Ücretli bir öğretmenin maaşı, belirlenen ek ders ücreti ile girilen toplam saat sayısı çarpılarak hesaplanır. 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri ​​arasında ücretli öğretmenler için ek öğrenim ücreti saat başına 17.50 Türk Lirası'dır. 1 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri ​​arasında ücretli öğretmenlerin ücreti saat başına 19.00 Türk Lirası'dır. Bu durumda 2020 yılına kadar ayda tam 120 saat katılan bir kişinin ödenen öğretim maaşı ayda yaklaşık 2.200 Türk Lirası olacaktır.

Ücretli Öğretmenlerin SGK Prim Günü Nasıl Hesaplanır?

Bildiğiniz gibi, maaşlı öğretmenler tarafından SGK'ya bildirilen prim gün sayısı 30 tam günden fazla olmayıp ayda çalıştıkları günlerin 7,5'e (gün sayısı) bölünmesiyle hesaplanır. Nedeni, özel düzenlemelerin olmasıdır. Bu yönetmelikte bir değişiklik olmadıkça, bildirimler 30 günden daha kısa bir süre içinde yayınlanmaya devam edecektir.

Ücretli Öğretmen Maaş Bordrosu Nasıl Alınır?

Ücretli Öğretmen GSS Öder Mi?

Bankalar, özellikle kredi işlemleri için ücret talep etmektedir. Ne yazık ki, e-devlet veya başka bir platform üzerinden çevrimiçi olarak maaş bordrosu alma olanağınız yoktur. Öğretmen maaşını ait olduğunuz Milli Eğitim Müdürlüğünden alabilirsiniz.

Cari ayda bildirilen prim gün sayısı 20 günden az ise (eşiniz, anneniz, çocuklarınız vb.) Etkin sosyal güvenceye sahip değilseniz, genel sağlık sigortası kapsamında prim ödeyerek kalan kısmı 30 gün içinde tamamlamanız gerekmektedir. Diyelim ki 2020 / Nisan'da 16 SGK gününüz var ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler için herhangi bir korumanız yok. Bu durumda normal sağlık sigortası kapsamında 14 gün ödeme yapıp 30 günü tamamlamanız gerekmektedir. Prim günleri sayısı 20 günü aşarsa sorun yoktur.

Ücretli Öğretmen Maaşları Neden Yatmadı?

Yukarıda belirtildiği gibi, ücretler her ayın 15'inden sonra ödenir. Girilen ders saatinin gelmesi bekleniyor. Buna dayanarak maaş hesaplanabilir, bu nedenle genellikle her ayın 20'sinde maaşlar yatabilir.

Ücretli Öğretmen Hangi Vergi Diliminde Yer Alır?

Gelir vergisi de maaşlı öğretmenlerin toplam maaşından düşülür. % 15 olan birinci vergi bandından düşülür. Vergilendirilen ücretlerin toplam tutarı, ikinci vergi düzeyinde belirlenen sınıra ulaşmadığından, tüm eğitim döneminin vergilendirilebilir matrahından % 15 gelir vergisi düşülecektir.

Halk Eğitim Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Halk eğitim merkezinde çalışan asıl öğretim görevlisinin maaşı da her ayın 15'i ile 14'ü arasında girilen toplam ders süresi, belirlenen ek ders ücreti ile çarpılarak hesaplanabilir. Bildiğiniz gibi memurlar da ana öğretim görevlisi olarak görev yapabilirler. Haftada 10 saate kadar ve ayda 40 saate kadar çalışabilirler. Ek olarak, Kadrolu halk eğitim öğretmenlerinin maaşları, aylık bazda ve ek kurs ücretleriyle hesaplanır.

Halk Eğitim Usta Öğretici Maaşları Ne Zaman Yatar?

Halk eğitim merkezlerinde kıdemli eğitmen olarak görev yapanların maaşı, her ayın 15'i ile 14'ü arasında aldıkları ders sayısı ek ders süresi ile çarpılarak hesaplanır. Bu nedenle Halk Eğitim Merkezindeki kıdemli öğretim görevlilerinin maaşları her ayın 15'inden sonra askıya alınacak ve en geç her ayın 20'sine kadar ödenecektir.

2021’de Ücretli Öğretmen Maaşları Ne Kadar Olacak?

1 Ocak 2021'den Temmuz 2021'e kadar, ücretli öğretmenler için ek ders ücretinde artış olacaktır.