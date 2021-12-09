Türkiye’de ücretli olarak öğretmenlik mesleğini sürdüren yüzbinlerce vatandaş sigorta girişlerinin ve sorgulamalarının nasıl yapılacağını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki ücretli öğretmen sigorta girişi nasıl yapılır? Ücretli öğretmen sigorta sorgulaması nasıl yapılır?

Ücretli Öğretmen Sigorta Girişi Nasıl Yapılır?

Ücretli Öğretmen Sigorta Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ücretli öğretmenlik yapan kişiler, çalışmaya başladıkları andan itibaren sigorta girişlerini yapmak durumundadır. Bu kişilerin sigorta girişleri ise kayıtlı olduklarıtarafından gerçekleştirilir. Bu işlem kişinin çalışmaya başlamasından en geç 1 gün önce sigorta giriş bildirgesini SGK’ya göndermesi sonrası gerçekleştirilir.

Sigorta girişlerini başarıyla tamamlayan ücretli öğretmenler E-Devlet üzerinden sigorta girişlerinin yapılıp yapılmadığını sorgulayabilirler. Sorgulama yapacak kişilerin T.C. kimlik numarasına ve E-Devlet şifresine ihtiyaçları olacak. Sorgulama sonucunda ‘’provizyon alabilir, müstehaktır’’ yazısının alınması halinde kişinin sigorta girişleri yapılmış demektir.