İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Ücretli öğretmen sigorta girişi nasıl yapılır? Ücretli öğretmen sigorta sorgulaması nasıl yapılır ?

Ücretli öğretmenlik yapan insanlar sigorta girişlerini ve sorgulamalarını nasıl yapacaklarını öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki ücretli öğretmen sigorta girişi nasıl yapılır? Ücretli öğretmen sigorta sorgulaması nasıl yapılır? İşte yanıtları...

09 Aralık 2021 Perşembe 15:21
Ücretli öğretmen sigorta girişi nasıl yapılır? Ücretli öğretmen sigorta sorgulaması nasıl yapılır ?
Takip Et:

Türkiye’de ücretli olarak öğretmenlik mesleğini sürdüren yüzbinlerce vatandaş sigorta girişlerinin ve sorgulamalarının nasıl yapılacağını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki ücretli öğretmen sigorta girişi nasıl yapılır? Ücretli öğretmen sigorta sorgulaması nasıl yapılır?

Ücretli Öğretmen Sigorta Girişi Nasıl Yapılır?

Ücretli öğretmenlik yapan kişiler, çalışmaya başladıkları andan itibaren sigorta girişlerini yapmak durumundadır. Bu kişilerin sigorta girişleri ise kayıtlı oldukları Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu işlem kişinin çalışmaya başlamasından en geç 1 gün önce sigorta giriş bildirgesini SGK’ya göndermesi sonrası gerçekleştirilir.

Ücretli Öğretmen Sigorta Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Sigorta girişlerini başarıyla tamamlayan ücretli öğretmenler E-Devlet üzerinden sigorta girişlerinin yapılıp yapılmadığını sorgulayabilirler. Sorgulama yapacak kişilerin T.C. kimlik numarasına ve E-Devlet şifresine ihtiyaçları olacak. Sorgulama sonucunda ‘’provizyon alabilir, müstehaktır’’ yazısının alınması halinde kişinin sigorta girişleri yapılmış demektir. 


Son Güncelleme: 09.12.2021 15:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ücretli öğretmen Sigorta Girişiücretli öğretmen Sigorta SorgulamasıMilli Eğitim Müdürlüğüücretli öğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşverene şart koşan işçi tazminat alamadı!
İşverene şart koşan işçi tazminat alamadı!
Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!
Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!
Emekli maaşı arttırma yolları nelerdir? Uzmanlar emekli maaşını arttırmanın yollarını açıkladı
Emekli maaşı arttırma yolları nelerdir? Uzmanlar emekli maaşını arttırmanın yollarını açıkladı
Sivilce yapan yiyecekler hangileri? Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli uyarı
Sivilce yapan yiyecekler hangileri? Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli uyarı
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
Kolajen nedir? Kolajenin faydaları nelerdir?
Kolajen nedir? Kolajenin faydaları nelerdir?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Ücretli öğretmen sigorta girişi nasıl yapılır? Ücretli öğretmen sigorta sorgulaması nasıl yapılır ?
Belma Topçakar kimdir?
10 Aralık 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 10 Aralık Cuma at yarışı programı
Ordinary Joe isimli dizinin konusu nedir?
TJK 9 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Anıl Kır kimdir, nerede doğmuştur? Anıl Kır evli mi? Anıl Kır kaç yaşında?
İşverene şart koşan işçi tazminat alamadı!
Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!
The Power Of The Dog filminin konu ve yorumlar nelerdir? Filmin oyuncuları kimlerdir?
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
ING Bankası 15 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? ING Bankası'ndan 15 bin TL'lik avantajlı ihtiyaç kredisi
A101 duyurdu: A101 4 Kasım 2021 indirimli ürünlerde bu hafta 10 TL’nin altında satılacak ürünler!
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Sivilce yapan yiyecekler hangileri? Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli uyarı
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
9 Aralık 2021 Perşembe itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Ziraat Bankası'ndan faizsiz 100 bin TL büyükbaş hayvan kredisi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.