Uçakta unutulan eşyalar için gittiler! Sosyal mesafe hiçe sayıldı kuyruğun sonu görünmedi

Her yıl milyonlarca uçakla yolculuk yapan yolcuların uçaklara binmeden evvel havalimanlarında unuttukları ve daha sonra almaya gelmedikleri eşyalar belli süre sonunda ihale usulü ile satışa çıkarılıyor.

Özellikle yurt dışına yapılan uçuşlar unutulan eşyalar yasal olarak 1 yıl bekletildikten sonra alınmaz ise ihale usulü ile satışa çıkarılıyor.

Bu kapsamda İstanbul'da 7 tır dolusu unutulmuş yada alınmamış bir çok eşya İstanbul Avcılarda satışa sunuldu. Satış duyurusunun yapılmasıyla birlikte satışı gerçekleştiren Aziz Korkmaz'ın dükkanın önünde eşyalar almak isteyen bir çok vatandaş tarafından uzun kuyruklar oluştu.

Alış veriş kuyruğunda bir süre bekletilen kişiler sıra ile küçük gruplar halinde dükkanın içerisine alındı. İçeri alınan vatandaşlar genellikle şu sıralar el yakan elektronik ürünler, bilgisayarlar ve cep telefonlarıyla ilgilendi.

Zaman Zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyruğun sonu görünmedi.

Unutulan eşyaları ihale ile satın alan Aziz Korkmaz avcılar ilçesinde bu işi yaklaşık 13 yıldır yaptığını belirtti. Bir çok ürünün normalden yarı fiyatının altına satıldığını sözlerine ekledi.

Korkmaz, ayrıca satılan bazı ürünlere belirli bir süre garanti verdiklerini söyledi.