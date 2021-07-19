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Uçak seferleri tükendi! İstanbul Antalya uçak biletleri 872 liraya satıldı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti. Uçak biletlerine olan rağbet sonucunda bilet fiyatları uçtu. İstanbul Antalya arası uçak biletleri 872 TL’den satıldı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:00
Uçak seferleri tükendi! İstanbul Antalya uçak biletleri 872 liraya satıldı
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Kurban Bayramı için 9 günlük tatil kararı verilmesinin ardından vatandaşlar tatil için hazırlıklara başladı. Tatillerini yaşadıkları şehirden dışarda yapmak isteyen tatilciler uçak seferlerine akın etti. Gelen talep üzerine ek seferler başlatıldı. Ancak uçak biletleri günler öncesinde tükendi. Daha önceki aylarda 362 TL olan bilet fiyatlarının 872 liraya satıldığı görüldü.

Özellikle İstanbul Antalya arasındaki uçak seferlerinde büyük bir doluluk yaşanıyor. Ekonomi sınıfı uçak seferleri 872 TL’ye kadar satılıyor. Gelen yoğun talep nedeniyle ek seferler düzenlense de yoğunluk giderilmiş değil. Öte yandan Bayram tatilinin ardından da bu yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.


Son Güncelleme: 19.07.2021 15:00
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Anahtar Kelimeler:
BiletTatilSeferUçak
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