Uçak seferleri tükendi! İstanbul Antalya uçak biletleri 872 liraya satıldı

Kurban Bayramı için 9 günlükkararı verilmesinin ardından vatandaşlar tatil için hazırlıklara başladı. Tatillerini yaşadıkları şehirden dışarda yapmak isteyen tatilcilerlerine akın etti. Gelen talep üzerine ek seferler başlatıldı. Ancak uçakleri günler öncesinde tükendi. Daha önceki aylarda 362 TL olan bilet fiyatlarının 872 liraya satıldığı görüldü.

Özellikle İstanbul Antalya arasındaki uçak seferlerinde büyük bir doluluk yaşanıyor. Ekonomi sınıfı uçak seferleri 872 TL’ye kadar satılıyor. Gelen yoğun talep nedeniyle ek seferler düzenlense de yoğunluk giderilmiş değil. Öte yandan Bayram tatilinin ardından da bu yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.