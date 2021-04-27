Uçak bileti olanlar ne yapacak, kısıtlamadan muaf olacaklar mı? THY'den açıklama

Alınan kararlar kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00’da itibaren 17 Mayısıs 05.00’e kadar tam kapanma olacak. Bu kararın üzerine vatandaşların önceden almış oldukları uçak biletlerine ne olacağı merak ediliyor. Türk Hava Yollarından konuya ilişkin açıklama yapıldı. THY’nin yaptığı açıklamada “İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Türk Hava Yolları konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

* 29 Nisan-17 Mayısıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

* Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir.

* İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Tam kapanmaya geçiliyor

Kabine Toplantısı ardından kamuoyuna açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonrasına kadar tam kapanma olacağını açıkladı. Kapanma 29 Nisan saat 19.00 itibari ile başlayacak ve 17 Mayısıs saat 05.00’de sona erecek.

Bu tarihler arasında kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık alanları dışında tüm kurum ve kuruluşlar dışında bütün iş yerleri çalışmalarına ara verecek.

Zincir marketler Pazar günleri kapalı olacak. Kalan günlerde ise belirlenen saatler içerisinde hizmet verecekler.

Yeme içme sektöründe ise yalnızca paket servisi yapılacak. Bu servis gerektiğinde kesintisiz gerçekleşecek.

Şehirlerarası seyahatler izne bağlı olarak gerçekleşecek. Şehirlerarası toplu taşıma araçları ise %50 taşıma kapasitesi ile hizmet verecek.

Önceki uygulamalara ek olarak konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna olmayacak.

Sınavlar ertelendi

Yukarıda belirtilen kısıtlamaların yanı sıra kamu kurumlarındaki personeller uzaktan ya da dönüşümlü olarak çalışacak. Uzaktan çalışan personel de sokağa çıkma yasağına dahil olacak. Ana okul, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil olmak üzere tüm eğitim kurumları uzaktan eğitime geçiş yapacak. Bütün sınavlar ertelenecek.

Tarım sektöründe iş yapanların salgına uygun şekilde işlerini yürütebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılacak. İhtiyaçlarını karşılamak adına sokağa çıkamayan yaşlı ya da ağır hasta olan vatandaşlar vefa ekiplerinden destek alabilecek.

Vatandaşların mağdur olmaması için gereken tüm önlemler alınacak. Salgın sürecine ilişkin gereken sonucu elde edebilmek için tüm tedbirler uygulanacak ve tedbirlerin suiistimal edilmesine izin verilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanmaya ilişkin bilgileri aktardıktan sonra “İnşallah bu fedakarlıklarımızın karşılığını bayram sonrası hep birlikte sağlıklı huzurlu ve mutlu müreffeh günlere ulaşarak alacağız. “ ifadelerini dile getirdi.