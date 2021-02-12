Üç ayların ilk 3 günü oruç tutulur mu? Üç aylar başlarken kaç gün oruç tutulur?

Üç ayların başlamasına çok az bir zaman kala üç ayların başında kaç gün oruç tutulması gerektiği merak ediliyor.

Müslüman alemi için önemli olan üç ayların ilk ayı Receb ayının başlamasına çok az kaldı. Hz Peygamber Receb ayına girerken ellerini açıp “Allah’ım bizi Ramazan ayına ulaştır.” diye dua ederdi.

Hz. Peygamber (s.a.s) üç aylarda, diğer aylara göre daha çok nafile oruç tutarak geçirdiği ama Ramazan ayın dışında hiçbir ayda tamamen oruç tutmadığı hadis kaynaklarında geçmektedir. Allah’ın emirleri kapsamında Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Bu yüzden, Receb ve Şaban ayında aralıksız oruç tutmanın dini bir dayanağı yoktur. Eğer kişinin sağlığı el veriyorsa o aylarda da dilediği kadar oruç tutabilir.

Diğer bir Hadis-i Şerife göre bu aylara oruçlu girmenin sevabı vardır. Receb ayının birinci gününde bu ay bu sene 13 Şubat oruç tutan kişilere 3 senelik, ikinci günü tutanlara 2 senelik, üçüncü günü tutanlar için ise 1 sene oruç sevabı veriliyor.