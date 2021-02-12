İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Üç ayların ilk 3 günü oruç tutulur mu? Üç aylar başlarken kaç gün oruç tutulur?

İslam alemi için önemli bir yere sahip olan üç ayların ilk günü yarın olacak. Receb ayı, Şaban ayı ve ardından Ramazan ayı gelecek ve üç aylar tamamlanacak. Receb ayına girerken vatandaşlar kaç gün oruç tutmalılar merak ediyor. Haberimizde sizin için bu biilgileri paylaştık.

12 Şubat 2021 Cuma 15:22
Üç ayların ilk 3 günü oruç tutulur mu? Üç aylar başlarken kaç gün oruç tutulur?
Takip Et:

Üç ayların başlamasına çok az bir zaman kala üç ayların başında kaç gün oruç tutulması gerektiği merak ediliyor.

Müslüman alemi için önemli olan üç ayların ilk ayı Receb ayının başlamasına çok az kaldı. Hz Peygamber Receb ayına girerken ellerini açıp “Allah’ım bizi Ramazan ayına ulaştır.” diye dua ederdi.

Hz. Peygamber (s.a.s) üç aylarda, diğer aylara göre daha çok nafile oruç tutarak geçirdiği ama Ramazan ayın dışında hiçbir ayda tamamen oruç tutmadığı hadis kaynaklarında geçmektedir.  Allah’ın emirleri kapsamında Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Bu yüzden, Receb ve Şaban ayında aralıksız oruç tutmanın dini bir dayanağı yoktur. Eğer kişinin sağlığı el veriyorsa o aylarda da dilediği kadar oruç tutabilir.

Diğer bir Hadis-i Şerife göre bu aylara oruçlu girmenin sevabı vardır. Receb ayının birinci gününde bu ay bu sene 13 Şubat oruç tutan kişilere 3 senelik, ikinci günü tutanlara 2 senelik, üçüncü günü tutanlar için ise 1 sene oruç sevabı veriliyor.



Son Güncelleme: 12.02.2021 15:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
üçaylarOruçRecebAyı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'da genç çiftin sır ölümü! Silahla vurulmuş halde bulundular
Trabzon'da genç çiftin sır ölümü! Silahla vurulmuş halde bulundular
PTT kargo 14 Şubat'ta çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu cumartesi günü PTT kargo çalışma saatleri
PTT kargo 14 Şubat'ta çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu cumartesi günü PTT kargo çalışma saatleri
Üç ayların başlangıcında hangi ibadetler yapılır, oruç tutulur mu? 13 Şubat Cumartesi 3 aylar başlıyor
Üç ayların başlangıcında hangi ibadetler yapılır, oruç tutulur mu? 13 Şubat Cumartesi 3 aylar başlıyor
İşkence yapan kocasını öldüren Melek İpek davasında flaş gelişme!
İşkence yapan kocasını öldüren Melek İpek davasında flaş gelişme!
Üç aylara özel dualı, hadisli, ayetli, resimli, anlamlı sözler ve whatsappsms mesajları
Üç aylara özel dualı, hadisli, ayetli, resimli, anlamlı sözler ve whatsappsms mesajları
Sokak köpeklerinin dağlık alana terk edildiği Ankara'da korkunç görüntüler!
Sokak köpeklerinin dağlık alana terk edildiği Ankara'da korkunç görüntüler!

Popüler Haberler

E-fatura nedir? E-fatura başvurusu nasıl yapılır?
Rüyada köpek sevmek görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada köpek sevmek görmek rüyasının tabiri
Yüzleşme başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Emanet dizisi Kiraz karakteri kimdir? Gülderen Güler'nın hayatı ve yer aldığı diziler
CİMER e-Devlet Şikayet Başvuru Hattı ve Sorgulama Nasıl Yapılır?
Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır? Banka Kredi Kartı Limiti Arttırma İşlemleri
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
ÇKS 2021 hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? Hayvancılık kredisi nedir, hangi bankalar veriyor?
Devlet kira yardım şartları nelerdir? 2021 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Başvurana 960 TL kira yardımı
Halkbank 5.000 TL düşük faizli uygun vadeli mini emekli kredi kampanyası ödeme planı
Gürcistan'a gitmek için neler gerekli, nasıl gidilir? 2021 Gürcistan’da hayat pahalı mıdır?
Banka kredisi ile ev almak için ne kadar peşinat gereklidir?
Her haneye 5 bin lira devlet destek ödemesi için Meclise teklif sunuldu
Online vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Edevlet ile borcu yapılandırma başvurusu
TRT Spor canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
Rüyada civciv örmek ne demektir? Rüyada civciv görmek anlamı, tabiri nedir?
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2021
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Varlık vergisi nedir? Kısaca varlık vergisinin özellikleri
2021 Şubat İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.