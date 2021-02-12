Üç ayların başlangıcında hangi ibadetler yapılır, oruç tutulur mu? 13 Şubat Cumartesi 3 aylar başlıyor

Receb, Şaban ve Ramazan ayları geldi. 3 ayların başlangıcı olan Receb ayı 13 Şubat’ta başlıyor. Bu aylarda ibadet yapmak isteyen kişiler, hazırlıklarını tamamladı. Genellikle bu aylarda oruç tutmayı tercih edenler için 3 ayların başlangıcı oldukça önem arz ediyor.

2021 ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ

Üç ayların başlangıcı olan Receb ayı, Diyanet’in takvimine göre 13 Şubat 2021 tarihinde başlıyor. Kameri aylardan olan bu ay, hicri ayının yedincisidir.

YAPILABİLECEK İBADETLER NELER?

Üç ayların gelmesi ile ibadetini artırmak isteyen kişiler neler yapabileceğini merak etmeye başladı. Farz ibadetlerini yerine getiren kişiler, ayrıca nafile ibadetlerde de bulunabilir. Kaza oruçları tutulup ,kaza namazları kılınabilir. Teheccüd namazı bu aylarda oldukça fazla kılınmalıdır. Dua edilmeli ve bunun yanı sıra yaklaşan Ramazan ayı sebebi ile de diğer insanlara yardım da bulunulmalıdır.

Sadaka ve zekat vermek çok önemlidir.

13 ŞUBAT ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamber efendimizin (sav), Ramazan ayında hiçbir ayı tam olarak oruçlu geçirmediği bilinmektedir. Bunun yanı sıra 3 aylarda oldukça fazla oruç tutmak gerekmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ‘ Halk arasında 3 aylar olarak bilinen Receb,Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber Receb ayı girdiğinde ‘Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bizlere mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır’ diye dua etmiştir.’ (Ahmed b. Hanbel. Müsned, I,259) açıklamasında bulundu.