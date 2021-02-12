İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Üç ayların başlangıcında hangi ibadetler yapılır, oruç tutulur mu? 13 Şubat Cumartesi 3 aylar başlıyor

Üç ayların ilki olan Receb ayı 13 Şubat'ta başlıyor. Üç ayların mübarek sayılması nedeni ile kişiler daha fazla ibadet yapmak isteyebilir. Bu aylarda hangi ibadetlerin daha sık yapılması gerektiği merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde..

12 Şubat 2021 Cuma 17:11
Üç ayların başlangıcında hangi ibadetler yapılır, oruç tutulur mu? 13 Şubat Cumartesi 3 aylar başlıyor
Takip Et:

Receb, Şaban ve Ramazan ayları geldi. 3 ayların başlangıcı olan Receb ayı 13 Şubat’ta başlıyor. Bu aylarda ibadet yapmak isteyen kişiler, hazırlıklarını tamamladı. Genellikle bu aylarda oruç tutmayı tercih edenler için 3 ayların başlangıcı oldukça önem arz ediyor. 

2021 ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ

Üç ayların başlangıcı olan Receb ayı, Diyanet’in takvimine göre 13 Şubat 2021 tarihinde başlıyor. Kameri aylardan olan bu ay, hicri ayının yedincisidir. 

YAPILABİLECEK İBADETLER NELER? 

Üç ayların gelmesi ile ibadetini artırmak isteyen kişiler neler yapabileceğini merak etmeye başladı. Farz ibadetlerini yerine getiren kişiler, ayrıca nafile ibadetlerde de bulunabilir. Kaza oruçları tutulup ,kaza namazları kılınabilir. Teheccüd namazı bu aylarda oldukça fazla kılınmalıdır. Dua edilmeli ve bunun yanı sıra yaklaşan Ramazan ayı sebebi ile de diğer insanlara yardım da bulunulmalıdır. 

Sadaka ve zekat vermek çok önemlidir. 

13 ŞUBAT ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamber efendimizin (sav), Ramazan ayında hiçbir ayı tam olarak oruçlu geçirmediği bilinmektedir. Bunun yanı sıra 3 aylarda oldukça fazla oruç tutmak gerekmektedir.

 Diyanet İşleri Başkanlığı ‘ Halk arasında 3 aylar olarak bilinen Receb,Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber Receb ayı girdiğinde ‘Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bizlere mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır’ diye dua etmiştir.’ (Ahmed b. Hanbel. Müsned, I,259) açıklamasında bulundu. 



Son Güncelleme: 12.02.2021 17:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RecebşabanRamazanüç AylarOruçIbadet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari’de dağ keçileri helikopter aracılığıyla beslendi
Hakkari’de dağ keçileri helikopter aracılığıyla beslendi
İstanbul Boğazı'nda yatta 'korona' partisi!
İstanbul Boğazı'nda yatta 'korona' partisi!
Açık olan masaj salonuna polis baskını
Açık olan masaj salonuna polis baskını
Vefat eden işadamı, 5 milyon dolarlık mirasını Lulu isimli köpeğe bırakmış!
Vefat eden işadamı, 5 milyon dolarlık mirasını Lulu isimli köpeğe bırakmış!
Diyarbakır'da marketi basan grup, baba ve 2 oğlunu yaraladı
Diyarbakır'da marketi basan grup, baba ve 2 oğlunu yaraladı
Zonguldak'ta izinsiz kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi gözaltına alındı!
Zonguldak'ta izinsiz kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi gözaltına alındı!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinin Zahide'yi Ecem Özkaya'nın hayat hikayesi!
Kadayıflı muhallebi tatlısı evde yapımı için kolay tarif
Gönül Dağı dizisinde Kamuran karakterine Nihan Durukan Yapıcı hayat veriyor
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Semih Ertürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu doğum tarihi
Gönül Dağı dizisi Musa karakteri kimdir? Nuri Gökaşan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Güvercin dizisi Müslüm kimdir? Gerçek adı nedir? Berke Üsdiken rol aldığı yapımlar ve biyografisi
YouTube İlber Ortaylı Bi’ Sorum Var programı başlıyor
Yasak Elma Lila kimdir? Gerçek adı nedir? Buçe Buse Kahraman hakkında bilgiler
Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak türden şerbetli tatlı tarifi!
Payitaht Abdülhamid Akabe nerede, nereye bağlı? Akabe'nin tarihteki önemi nedir?
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında?
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan yaşı ve oynadığı diziler
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.