Üç aylarda yapılması gereken ibadetler, çekilecek tesbihler, zikirler ve dualar nelerdir?

Üç Aylarda Çekilecek Tesbihler

Müslümanlar için en önemli aylar olan, 13 Şubat Cumartesi yarın başlıyor. Bu aylarda manevi iklim artmaktadır. Tüm hassas vatandaşlarımız ibadetlerini artırarak Allah’tan af dilemekle birlikte bolluk ve bereket de istemektedir. Müslümanlar için önemli olan üç aylar başlıyor. Vatandaşlarımız üç aylarda çekilecek teşbihleri, duaları ve yapılacak duaları, ibadetleri merak ediyor.

Recep ayına girildiğinde iki rekat nafile namazı kılmak iyidir. Bu namazdan sonra 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed’’ diyerek peygamberimize salat-ü selam getirmek iyi olacaktır. Sonrasında ise tam 1660 defa 'Ya Allah' şeklinde teşbih çekilmesi iyidir. Ayrıca üç aylar boyunca her gün 1100 kez La İlahe İllallah, 100 kez Muhammedürresulullah demek iyi olacaktır.