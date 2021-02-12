Üç aylarda yapılması gereken ibadetler, çekilecek tesbihler, zikirler ve dualar nelerdir?

Üç Aylarda Çekilecek Tesbihler
Recep ayına girildiğinde iki rekat nafile namazı kılmak iyidir. Bu namazdan sonra 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed’’ diyerek peygamberimize salat-ü selam getirmek iyi olacaktır. Sonrasında ise tam 1660 defa 'Ya Allah' şeklinde teşbih çekilmesi iyidir. Ayrıca üç aylar boyunca her gün 1100 kez La İlahe İllallah, 100 kez Muhammedürresulullah demek iyi olacaktır.
- 10 gün boyunca 100 kez Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
- 10 gün boyunca 100 kez Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
- 10 gün boyunca 100 kez Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
- Ayrıca her gün 7'şer Fatiha-i şerife okumak ve 100 İhlas-ı Şerif okumak da faydalıdır.
Son Güncelleme: 12.02.2021 15:31