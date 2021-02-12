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Üç aylarda yapılması gereken ibadetler, çekilecek tesbihler, zikirler ve dualar nelerdir?

Müslümanlar için önemli olan üç aylar başlıyor. Vatandaşlarımız üç aylarda çekilecek teşbihleri, duaları ve yapılacak duaları, ibadetleri merak ediyor.

12 Şubat 2021 Cuma 15:31
Üç aylarda yapılması gereken ibadetler, çekilecek tesbihler, zikirler ve dualar nelerdir?
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Müslümanlar için en önemli aylar olan üç aylar, 13 Şubat Cumartesi yarın başlıyor. Bu aylarda manevi iklim artmaktadır. Tüm hassas vatandaşlarımız ibadetlerini artırarak Allah’tan af dilemekle birlikte bolluk ve bereket de istemektedir. Müslümanlar için önemli olan üç aylar başlıyor. Vatandaşlarımız üç aylarda çekilecek teşbihleri, duaları ve yapılacak duaları, ibadetleri merak ediyor.

Üç Aylarda Çekilecek Tesbihler

Recep ayına girildiğinde iki rekat nafile namazı kılmak iyidir. Bu namazdan sonra  111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed’’ diyerek peygamberimize salat-ü selam getirmek iyi olacaktır. Sonrasında ise tam 1660 defa 'Ya Allah' şeklinde teşbih çekilmesi iyidir. Ayrıca üç aylar boyunca her gün 1100 kez La İlahe İllallah, 100 kez Muhammedürresulullah demek iyi olacaktır.

  • 10 gün boyunca 100 kez Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
  • 10 gün boyunca 100 kez Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
  • 10 gün boyunca 100 kez Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
  • Ayrıca her gün 7'şer Fatiha-i şerife okumak ve 100 İhlas-ı Şerif okumak da faydalıdır.


Son Güncelleme: 12.02.2021 15:31
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Anahtar Kelimeler:
üç AylarÜç Aylarda Ibadet
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