Üç aylarda yapılacak ibadetler, tesbih, oruç ve duaları

Üç Aylara giriş ile bu mübarek günlerde insanlar nefisleri terbiye etmeli ve ömrümüzün nasıl geçtiğini gözden geçirmek gerekmektedir. Mahşer günü gelindiğinde bu dünyanın tek hâkimi Yüce Allah’ın (cc) hakkımızda verecek olan hüküm düşünülerek hareket edilmelidir. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan mübarek üç aylarda yapılması gereken dualar, tesbihatlar ve oruçlar vardır.





Mübarek üç aylarda yapılması gereken ibadetler başlıca olarak sıralarsak ilk Kur’an-ı Kerim okumalı veya okuyanları dinlemeli.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) salat ve selamlar getirilmeli,

Tefekkürde bulunmalı ve hayati meseleler konusunda düşünülmeli,

Sahabe, ulema veya evliya türbeleri gibi manevi yerleri ziyaret edilmeli,

Küsler barışmalı, gönüller alınmalı,

Samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli,

Yoksul ve kimsesizlere yardım edilmeli, hediye veya sadaka ile mutlu edilmeli.

Üç Aylarda hangi teşbihler çekilmeli?

Recep Ayı’nın ilk günlerinde Allah rızası için ilk olarak iki rekat nafile namazı kılınmalıdır. Daha sonra günahların affı için 111 defa ‘Allahümme Salli Ala Muhammed’ diyerek Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilmelidir.

1660 defa ‘Ya Allah’ Üç aylar boyunca mutlaka 1100 kere ‘La ilahe İllaallah’ diyerek tesbih çekilir. 100 kere de ‘Muhammedüresulallah’ diyerek tesbihe devam edilmelidir.