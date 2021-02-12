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Üç aylara özel dualı, hadisli, ayetli, resimli, anlamlı sözler ve whatsappsms mesajları

Müslüman alemi için önemli günlere girdiğimiz ‘Üç aylar’ için heyecan başladı. 12 Şubat Cuma akşamından itibaren Üç aylara girilmesi ile Recep ayına giriyoruz. Ramazan ayının habercileri üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayları Müslüman alemi için maneviyatı büyük önem taşımaktadır. Üç aylara girmemiz ile koronavirüs salgınından kaynaklı sevdiklerimiz ile görüşemeyeceğimiz için internet üzerinden Üç aylarımızı kutlayacağız. 2021 yılı Recep ayı Üç aylara özel dua ve hadis paylaşımları

12 Şubat 2021 Cuma 16:13
Üç aylara özel dualı, hadisli, ayetli, resimli, anlamlı sözler ve whatsappsms mesajları
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13 Şubat Cumartesi 2021 tarihi ile Üç aylara giren Müslüman alemi Recep ayına adım atıyor.  Sevdiklerinize özel dualı ve hadisli mesajlar sözler göndermek için sizin için özel hazırladığımız üç aylarla ilgili resimli ve dualı mesajlara göz gezdirebilirsiniz.

ÜÇ AYLAR MESAJLARI

Şuhûr-u Selase'nizi (3 Aylarınızı) şimdiden tebrik eder; Sizlere, ailenize, ülkemize ve Alem-i İslam'a hayır ve bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim...

Göklerin nura gark olacağı, zeminin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli misafir Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbânʼı mübârek kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır."

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…



Son Güncelleme: 12.02.2021 16:13
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Anahtar Kelimeler:
üç AylarRecep AyıMüslümanMesaj
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