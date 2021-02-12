Üç aylara özel dualı, hadisli, ayetli, resimli, anlamlı sözler ve whatsappsms mesajları

13 Şubat Cumartesi 2021 tarihi ile Üç aylara giren Müslüman alemi Recep ayına adım atıyor. Sevdiklerinize özel dualı ve hadisli mesajlar sözler göndermek için sizin için özel hazırladığımız üç aylarla ilgili resimli ve dualı mesajlara göz gezdirebilirsiniz.
ÜÇ AYLAR MESAJLARI
Şuhûr-u Selase'nizi (3 Aylarınızı) şimdiden tebrik eder; Sizlere, ailenize, ülkemize ve Alem-i İslam'a hayır ve bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim...
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...
Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…
Son Güncelleme: 12.02.2021 16:13