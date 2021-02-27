Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? 3 aylarda çekilecek tesbihler hangileridir?

Üç aylarda hangi tespihler çekilmeli?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, “Hz. Peygamber, mübarek gün ile gecelerin değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Fakat bugün ile gecelere dair özel bir namaz ya da ibadetten bahsedilmemiştir. Bu kapsamda mübarek günler ile geceleri, bağışlanma ile hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat olarak görmeliyiz. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirerek, hata ile günahlarına tövbe etmeli, dua edip, Kur’an-ı Kerim okuyup, kaza ya da nafile namazlarını kılıp bu fırsatı değerlendirmeliler” dedi.

Kimi müminler Recep Ayının ilk günü günüde 111 kere ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diyerek Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler. Sonrasında 1660 kere ''Ya Allah'' diye tespih çekilmekte. Üç aylar süresince her gün 1100 defa ''La İlahe İllallah'', 100 defa da ''Muhammedürresulullah'' diye bu tespihe devam edilmektedir.

10 gün 100 kere Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 kere Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 kere Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Üç aylarda, elimizden geldiği kadar Hatm-i Enbiya yapılarak oruç tutmak gerekiyor. Üç aylar içinde her günün başı ile sonunda 7 kere Fatiha-i Şerife okuyarak 100 İhlas-ı Şerif de okunabilir.