Üç aylar tesbihi nasıl çekilir, tesbihe nasıl başlanır? 2021 Üç Aylar duası ve yapılacak ibadetler

Recep ayı Müslümanlar için en mübarek aylardan birisi olmaktadır ve 18 Şubat Perşembe günü başlayacaktır. Bu ayda her gününde erdemler vardır, bu ayların içerisinde nasıl dua etmeliyiz? Hangi tespih çekilmelidir? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Üç aylarda hangi tespihler çekilir?

Recep'in ilk günü geldiğinde Allah için iki rekât namazı kılınır. Günahlarımızın bağışlanmasını samimiyet ile istedik ve 111 defa "Allahümma Salli Ala Muhammed" diyerek Peygamberimize salat verilir. Daha sonra "Ya Allah" denilerek 1660 defa tespih çekilir. Tespih, üç ay üst üste günde 100 defa "La İlahe İllallah" ve "Muhammedürresulullah" diyerek devam ediyor.

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Üç ay girerken okunması gereken dua kitabı Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi sellem'in okuduğu dualardır

Bu ayda Hatm-i Enbiya yapmalı ve orucun tutulması gereklidir.

13., 14. ve 15. gün oruç tutanlar bu hadise uyduğu için hastalıktan kurtulacaklardır.

Üç ayın her gününün başında ve sonunda Fatiha-ı Şeriflerin 7 nüshasını okuyarak 100 nüsha İhlas-ı Şerif okumak çok faydalıdır.

Üç aylar tespih başlangıcı 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 2021 yılının üç ayı için mübarek bir başlangıç ​​ve bitiş tarihini açıkladı. 18 Şubat 2021'de Recep ayı, 10 Mart'ta Şaban ayı başlayacak. 13 Nisan Ramazan'ın başlangıcıdır.

Üç ayların önemi nedir?

Üç ay ya da Mübarek aylar, Hicri takvimde kutsal olan, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artar, en azından saygı nedeniyle günahlardan kaçınılır ve Ramazan ayına hazırlanılır. Hadise göre, Recep Allah'ın ayı, Şaban Hz.Muhammed'in ayı, Ramazan ümmet ayıdır. Ayrıca Recep Regaib Kandili ve Miraç Kandil, Şaban Beraat Kandili ve Ramazan Kadir Gecesine ev sahipliği yapıyor.