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Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar duası nedir, nasıl okunur? Üç Aylar'da hangi dua ve ibadetler yapılır?

Her sene Üç Aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları Müslümanlar tarafından ibadet ve dualar ile geçiriliyor. Üç Aylar yaklaşırken bu aylarda yapılacak olan dualar ve ibadetler merak konusu oldu. Müslümanlar bu aylarda ibadet ve dualar ile vazifelerini yerine getiriyor. Peki Üç Aylar duası nasıldır, nasıl okunur?

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:29
Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar duası nedir, nasıl okunur? Üç Aylar'da hangi dua ve ibadetler yapılır?
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Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif'i içinde bulunduran Üç Aylar İslam dinince önemli kabul edilen mübarek gün ve geceler olan Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini de içinde barındırıyor. Peki Üç Aylar duası nasıldır, nasıl okunur? Üç Aylar ‘da yapılacak olan dua ve ibadetler nasıldır?

Üç Aylar duası nasıldır, nasıl okunur? 

Üç Aylar duası nasıldır, nasıl okunur sorusu üç aylar yaklaştıkça en çok sorulan ve araştırılan sorular arasındadır. 

Üç Aylar duasının Türkçe meali nedir?

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) Üç Aylara girdiği zaman şu şekilde dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur." 

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) başka bir hadis-i şerifinde; " Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan’da ümmetimin ayıdır." Buyurarak Üç Aylar’ın manevi değerini işaret etmiştir. 

Üç Aylar duası nasıl okunur?

Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân ve bellignâ Ramazân.

Üç Aylarda ibadet nasıl yapılmalıdır?

Selman-ı Farisi sorar:

-Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde ne zaman kılayım?

Efendimiz (sav):

-''Ey Selman! Ayın evvelinde on rekât kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekâtta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur: 

‘La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced''

Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekât daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

Ayın sonunda da on rekât kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim''

Bu duadan sonra Allah (C.C)’ye istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

Üç Aylar tesbihi nasıl çekilmelidir?

Üç Aylarda yapılacak tesbihat ve teşbih duaları şunlardır:

RECEB AYI 

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN AYI

10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN AYI

10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin

10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab



Son Güncelleme: 21.12.2020 17:29
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Anahtar Kelimeler:
üç AylarRamazanşabanReceb
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