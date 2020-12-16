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Üç aylar ne zaman başlayacak? 2021 3 ayların başlangıcı ne zaman?

İslam dininde önemli bir yere sahip olan üç aylar 2021 yılında hangi tarihde başlıyor? ne zaman bitiyor?

16 Aralık 2020 Çarşamba 16:33
Üç aylar ne zaman başlayacak? 2021 3 ayların başlangıcı ne zaman?
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İslam dininde önemli bir yere sahip olan üç aylar 2021 yılında hangi tarihde başlıyor? ne zaman bitiyor?

Mübarek 3 Aylar

Hicri takvim’e göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylarda ibadetlere önem verilir, günah yapmaktan kaçınılır ve kutsal bir ay sayılan Ramazana bir hazırlık yapma durumuna girilir.Kuran’daki hadise göre Recep ayı Allah’ın, Şabanayı Hz. Muhammed’in ayı, Ramazan ayı ise ümmet’in ayıdır. Bunun yanında Regaip Kandili, Miraç Kandili, Beraat Kandili ayrıca Ramazan Kadir gecesi vardır.



Son Güncelleme: 16.12.2020 16:33
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Anahtar Kelimeler:
İslamRamazanBeraatşaban3Ay
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