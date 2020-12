Üç aylar kutlama mesajları

İslam alemi için kutsal sayılan üç ayların yaklaşmasıyla beraber Müslümanlar, birbirlerini tebrik etmek amacıyla gönderebilecekleri dua ve mesajları araştırmaya başladı. Hoşgörü ayları olarak kabul edilen bu aylar içerisinde Müslümanlar birbirlerine iyi temennide bulunarak dua ve mesajlar atmaktadır. Bu aylar içerisinde anlamlı sözler ve duaları mesaj yoluyla sevdiklerine göndermek isteyen kişiler araştırmalarına başladı. En anlamlı sözler ve duaları üç aylar içerisinde yakınlarına göndermek isteyen pek çok kişi intenet üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

Üç aylar mesajları

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla 'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun...

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun...

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız mübarek olsun.

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun...

"Allah'ım, Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır." Amin.

"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Üç ayların mübarek olsun...

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşallah.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Üç aylarınız mübarek olsun..

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin incisidir. Rahmet ve mağfiret dolu üç aylar geçirmenizi dileriz.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun..

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun..

Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), mübarek Üç Aylar için, "Receb Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." buyurmuşlardır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eder İnşallah.

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun..